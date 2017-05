Mbappé au Real Madrid dès cet été ?

0

Galactique à 18 ans ?Annoncé dans à peu près tous les clubs d'Europe, Kylian Mbappé a plusieurs fois assuré qu'il resterait à Monaco l'année prochaine. Mais selon, le jeune de 18 ans aurait déjà dit oui au Real.Mbappé fait la Une du quotidien espagnol aujourd'hui, et on peut y lire que l'attaquant monégasque aurait donné son accord pour rejoindre lesla saison prochaine. Les dirigeants madrilènes auraient même contacté la famille du Français ainsi que les dirigeants de l'ASM, qui espèrent bien prolonger le plaisir au moins un an de plus, Kylian étant sous contrat jusqu'en 2019 avec les Rouge et Blanc.Et dire qu'il vient tout juste d'avoir son bac…