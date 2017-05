Mbappe au Real, loin d'être fait

0

Info ou intox ?Ce vendredi, Marca annonçait un accord entre Kylian Mbappé et Real Madrid. En vérité, ce serait loin d'être aussi simple. «» , a expliqué une source interne au Real à. Même son de sirène du côté de l'AS Monaco.Ce qui est sûr, c'est que lesont bien un intérêt pour la jeune pépite monégasque. Jorge Mendes, l'agent star de Cristiano Ronaldo notamment, était en Principauté, mercredi et jeudi dernier. Beaucoup le voient comme celui derrière l'info donné par Marca. «» a ainsi confié un autre agent. Du côté de l'attaquant, on ne veut pas précipiter les choses et rien ne sera décidé avant que la saison soit terminée. Ce qui est sûr, c'est que Mbappé aime beaucoup le Real Madrid et rêve d'y jouer un jour. Ça semble réciproque.Le grand bluff.