Mbappé, au bon souvenir de Monaco

Face à son club formateur, Kylian Mbappé a été l'homme de la finale de la Coupe de la Ligue. Une performance qui fait suite à une belle sortie avec l’équipe de France en Russie, et présage peut-être un retour à son meilleur niveau du Wonderkid de Bondy.

19 ans, mais toutes ses dents

Par Nicolas Jucha

Cela n'a pas traîné. Dès la cinquième minute. Une prise de balle, une accélération dans la direction du but, une faute provoquée dans la surface. Alors que l'on s'attendait à une finale indécise, Kylian Mbappé a annihilé le suspense et facilité le travail du PSG. Leonardo Jardim , qui avait décidé de miser sur le contre, était donc bon pour jeter ses fiches à la poubelle.Surtout que sur les 45 premières minutes de la finale de Coupe de la Ligue, son ancien joueur a fait tout ce qu'il fallait pour rendre toute mise en place tactique inutile ou presque : des accélérations, des percussions sans se poser de questions... Et surtout, une magnifique offrande pour Ángel Di María sur le but du 2-0. Histoire de rappeler que, malgré ses qualités physiques naturelles, le jeune international français n'est pas qu'un « tout droit » , mais bien un footballeur complet capable de sentir le jeu et les failles adverses.Alors certes, Mbappé a toujours 19 ans. Et cela se voit parfois. Comme lorsqu'il s'essaye à une inutile roulette ratée devant Danijel Subašić avant l'heure de jeu alors qu'il y avait bien mieux à faire. Mais à seulement 19 ans, Kylian Mbappé est très clairement dans les temps de passage d'un phénomène impliqué sur plus de trente buts de son équipe cette saison. On aurait forcément aimé que le natif de Bondy soit à ce niveau face au Real Madrid, qu'il fasse la différence en Ligue des champions comme la saison passée sous les couleurs de l'AS Monaco. Un fiasco individuel et collectif pour lequel le jeune attaquant n'a pas été épargné, et à cause duquel on en serait presque venu à remettre en cause son état d'esprit et ses perspectives de futur crack de classe mondiale.Comme s'il avait 28 ans et soixante sélections avec son pays dans le coffre. Sauf qu'entre son dernier match avec l’équipe de France en Russie et cette performance de grande classe dans une finale nationale, Mbappé semble annoncer un retour à son tout meilleur niveau. Assez regrettable, vu que le Parisien verra les prochains tours de C1 depuis son canapé. Mais entre la phase finale du Mondial et la prochaine saison avec le PSG, le meilleur est peut-être bien à venir.