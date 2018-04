Mbappé, à qui la bonne affaire ?

L'été dernier, Monaco vendait Kylian Mbappé au PSG pour 180 millions d'euros. Un record pour un joueur français, qui faisait du natif de Bondy le deuxième footballeur le plus cher de l'histoire. Quelques mois après, qui a fait la bonne affaire entre le vendeur et l'acquéreur ?

Monaco, timing de vente idéal

Kylian Mbappé, le plafond de verre face au Real Madrid

Kyky, CR7 et Dembélé...

Par Nicolas Jucha

Le 31 août, dans les toutes dernières minutes du mercato, Paris et Monaco annoncent le prêt de Kylian Mbappé avec option d'achat. Une option obligatoire à 180 millions d'euros, soit le deuxième plus gros transfert de l'histoire après celui de Neymar Jr, lui aussi recruté par Nasser Al-Khelaïfi pour 220 millions d'euros. Pour tous les observateurs, une question se pose alors : qui a réalisé le gros coup de l'été ? Monaco , pour avoir survendu un gamin n'ayant que neuf mois de très haut niveau dans les pattes, ou le PSG , pour avoir chipé au nez et à la barbe du reste de l'Europe lele plus prometteur de sa génération. Car au moment de se mettre en danger vis-à-vis du fair-play financier, le club de la capitale sait avoir recruté un gosse qui a impressionné le continent en Ligue des champions face à Manchester City Dortmund , voire la Juventus , et permis à l'AS Monaco de déjouer les pronostics en Ligue 1. Mais rien ne certifie à ce moment que le natif de Bondy n'a pas sur-performé ou alors qu'il a la personnalité pour s'épanouir dans un contexte parisien qui en a brisé plus d'un avant.Près de huit mois plus tard, la question est encore sujette à débat. Du côté de Monaco , difficile d'imaginer pouvoir valoriser beaucoup plus le jeune international. Avec une année de plus sur le Rocher, à condition de rester sur les mêmes bases de performances, Kylian Mbappé vaudrait au mieux 200 millions d'euros. Quand un retour dans le rang pourrait signifier une décote de 40 à 50 millions dans le sens inverse... Sans parler d'une blessure synonyme d'accident industriel. En vendant son joyau, l'AS Monaco a réduit ses chances de briller à nouveau en Ligue des champions ou de lutter à armes quasi égales avec Paris sur la scène nationale. Mais le vendre, c'était pour Vadim Vasilyev assumer la ligne directrice – on pourrait dire le business plan – du projet de son patron. Avec, en prime, une probable qualification directe pour la Ligue des champions, qui valide la bonne affaire : Monaco a l'argent du beurre et presque gardé l'intégralité de la motte...À Paris, on peut avoir quelques raisons de se sentir floué. Bien que recruté à prix d'or, Kylian Mbappé n'a finalement pas réalisé ce pourquoi il avait été recruté, à savoir dynamiter la défense du Real Madrid . Contre les, le natif de Bondy est redevenu un jeune faisant son âge, pas assez mature, et donc impuissant face à l'expérience des habitués du plus haut niveau. De quoi se demander si les 180 millions d'euros étaient justifiés. Une lecture logique et pourtant trop sévère quand on regarde en détails la saison de l'ancien Monégasque : 13 buts et 8 passes en Ligue 1, 4 buts et 3 passes en C1, une finale de Coupe de la Ligue de haut vol et quelques coups d'éclat significatifs, notamment au match aller contre le Bayern Munich . Des temps de passage finalement incroyables pour un joueur de 19 ans qui expliquait tout en humilité après avoir victimisé Monaco en finale de coupe «» sur la durée.Si l'on ajoute à cela la prise d'épaisseur croissante du gamin en équipe de France , où ce n'est qu'une question de temps pour qu'il devienne titulaire, probablement pendant le mondial, Kylian Mbappé est clairement un joueur en avance sur sa génération. Et le futur « Cristiano Ronaldo » , comprenez le meilleur joueur du monde, selon Fabio Capello , technicien qui en sait suffisamment sur le football pour avoir un avis qui compte. À la lumière de la première saison barcelonaise d'Ousmane Dembélé, transféré pour 150 millions (bonus compris) depuis le Borussia Dortmund , on peut estimer que le PSG a fait une meilleure affaire que le Barça tout en dépensant 30 millions d'euros en plus. Terrassé par une blessure, l'ancien Rennais, lui aussi considéré comme un phénomène, a connu une adaptation tronquée en Catalogne et n'apparaît pas assuré d'un ticket pour la Russie en juin prochain. Et entre l'arrivée de Coutinho pour 160 millions d'euros et le recrutement probable – ou au moins envisagé – d' Antoine Griezmann , on peut déjà considérer que le club espagnol a investi 150 briques sur un joueur potentiellement remplaçant, quand Paris a eu le mérite de faire de sa seconde recrue phare un titulaire indiscutable. Une assurance que même à 180 millions, Kylian Mbappé est une excellente pioche.