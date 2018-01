Mazzarri débarque au Torino

1

Walter Mazzarri allenatore del Torino: il tecnico dirigerà oggi pomeriggio la sessione in programma allo stadio Filadelfia #SFT — Torino Football Club (@TorinoFC_1906) 4 janvier 2018

Le Torino n'a pas perdu de temps.Le club turinois, qui a annoncé ce jeudi matin le limogeage de Siniša Mihajlović, a déjà dévoilé le nom de son successeur. Il s'agit de Walter Mazzarri , l'ancien coach du Napoli, de l'Inter et de Watford. Le natif de San Vicenzo est actuellement dans le Piémont en compagnie d' Urbano Cairo, le président, pour discuter des détails de son contrat.A priori, Mazzarri va s'engager pour deux ans et demi, avec un contrat courant jusqu'en juin 2020. Il aura à sa disposition son staff habituel : Nicolò Frustalupi, Giuseppe Pondrelli, et Claudio Nitti, et dirigera l'entraînement dès aujourd'hui.Son premier rendez-vous : la confrontation prévue face à Bologne ce samedi, à 12h30, au stadio Olimpico de Turin. Curiosité : en 2009, c'était déjà face à Bologne qu'il avait disputé son premier match sur le banc du Napoli.De bon augure ?