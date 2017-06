Maxwell veut intégrer le staff du PSG

AA

On n'attendait pas mieux d'un homme parfait.Si Maxwell a décidé de raccrocher les crampons cette saison, il ne compte pas pour autant quitter le football de sitôt. Celui qui a passé cinq saisons et demi à Paris avait déjà évoqué il y a quelques temps la possibilité de faire partie de l'encadrement du PSG dans le futur. Ce dimanche, le Brésilien a officialisé son envie d'intégrer le staff du club de la capitale.» a déclaré l'homme de 35 ans à Téléfoot. Il a par la suite évoqué rapidement quelques sujets chauds, en parlant de Rabiot : «» , et aussi de l'épineux dossier Marco Verratti : «» .Et si elle était là sa première mission post carrière ? Convaincre le Petit Hibou de rester au PSG