Maxime Lopez et le vestiaire de la CFA

À 19 ans, Maxime Lopez symbolise le renouveau de la formation marseillaise. Depuis l’arrivée de Rudi Garcia , il est régulièrement titularisé au milieu de terrain, où il impressionne. De bonnes prestations qui lui ont permis d’être nommé pour le trophée UNFP du mois de décembre.Et pour nous convaincre un peu plus de voter pour sa pépite, l’OM a partagé, sur Facebook, un court extrait d'un reportage sur le joueur avec pour légende : «» . Dans la vidéo, on peut voir le Marseillais se changer aux côtés de son coéquipier Boubacar Kamara dans les vestiaires de l'équipe de CFA. Un rituel qu'il reproduit à chaque entraînement. Cette mesure, prise par Rudi Garcia , a pour but d'éviter que les jeunes espoirs du club «» .Pendant ce temps là, Bouna Sarr et Karim Rekik ont eu l'honneur de se préparer dans le vestiaires de l'équipe première.