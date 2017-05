Maxence Flachez pour reprendre les féminines de l'OL ?

0

MR

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Alors qu'il peut finir la saison comme un entraîneur triple champion de France , en course pour un deuxième titre européen, Gérard Prêcheur ne devrait pas s'éterniser sur le banc des filles de l'OL. Le contrat du coach débarqué en 2014 arrive à terme et aucune proposition de prolongation n'est parvenue jusqu'à lui, les relations entre Prêcheur avec ses dirigeants expliqueraient cela. Pour le remplacer, une piste interne prend de plus en plus d'épaisseur.Ancien défenseur formé au club et actuel entraîneur de la réserve masculine (CFA), Maxence Flachez pourrait reprendre le poste. Son nom est aujourd'hui en haut de la liste, même si Jean-Michel Aulas avait un temps envisagé d'installer un entraîneur étranger comme Pia Sundhage , sélectionneuse de la Suède vice-championne olympique, ou Ralf Kellermann , coach de Wolfsburg.L'arrivée du Flach' n'est pas encore officielle, mais ne bougez plus, le petit oiseau ne devrait pas tarder à sortir.