Max la Menace

Débarqué à Turin en 2014 avec la lourde tâche de remplacer Antonio Conte, Max Allegri a d'abord soulevé une vague de scepticisme ambiante dans le Piémont. Pourtant, trois ans plus tard, le voilà qui dispute sa deuxième finale de C1 avec la Juventus. La marque d'un coach qui n'a jamais cessé de croire en sa capacité de faire retrouver à la Vieille Dame les sommets du football européen.

Max l'optimiste

« Je suis un créatif »

La fin du plafond de verre ?

Par Adrien Candau

16 juillet 2014. À Vinovo, le centre d'entraînement de la Juventus est en proie à une agitation inhabituelle. Antonio Conte , démissionnaire, vient d'être remplacé par Massimiliano Allegri . Pas de quoi rassurer les ultras, dont certains demandent même un entretien avec la direction. La Juve vient d'enquiller trois titres de champion d'Italie, une ambiance de fin de règne s'infiltre dans les esprits, mais le nouveau Mister, lui, reste de marbre : «» Trois ans plus tard, la conquête d'Allegri est totale, ou presque. Ne lui manque plus qu'un ultime succès en forme de consécration, en cas de victoire face au Real Madrid en finale de C1, samedi prochain.Si les débuts d'Allegri à Turin ont été si difficiles, c'est bien entendu en raison de la cote de popularité de son prédécesseur Antonio Conte , qui a restauré la domination de la Vieille Dame sur la Botte. Un homme qui s'était offert un départ fracassant du Piémont, en critiquant sa direction, qu'il juge trop frileuse pour effectuer les investissements nécessaires pour permettre à la Juve de retrouver un vrai standing européen. Conte s'en était ainsi allé en tirant un ultime constat, en forme de sombre prédiction : «À l'opposé, Allegri, lui, se distingue par son positivisme et une communication plus apaisée avec ses dirigeants : «» Pragmatique, leconserve lors de ses premiers mois à Turin le 3-5-2 emblématique de Conte, fait confiance à Andrea Pirlo qu'il n'avait pourtant pas souhaité conserver à Milan lorsqu'il entraînait leset assume de s'inscrire dans la continuité de son prédécesseur : «» La suite prouvera pourtant que le technicien a d'autres plans en tête, autrement plus ambitieux, pour cette Juventus-là.De fait, la menace que constitue Max Allegri pour les adversaires de la Juventus prendra une forme de plus en plus tangible au fil des mois et des saisons. L'ancienannonce dès début 2015 qu'il compte bien ne plus s'appuyer uniquement sur l'héritage de l'ère Conte : «» Pour débrider la Vieille Dame, Allegri ose abandonner la défense à trois en Ligue des champions, optant pour un 4-3-1-2 avec Vidal aligné en retrait des deux attaquants. Un système qui emmène la Juve jusqu'en finale de la C1, où elle échoue face au Barça.La Vieille Dame continuera ensuite de gagner en versatilité et en imprévisibilité : en 2015-2016, c'est en évoluant en 4-4-2 puis en 4-2-3-1 en huitième de finale de C1 que les sont à trois minutes d'éliminer le Bayern . Cette saison, Allegri a alterné entre un système en 4-2-3-1 comme face à Barcelone, où Dybala évolue en neuf et demi en retrait d'Higuaín, et le retour à la défense à trois, qui a annihilé les offensives de Monaco. Signe que lene s'est pas reposé sur ses lauriers et n'a jamais cessé d'expérimenter et d'innover tactiquement, comme en témoigne aussi la réinvention de Mario Mandžukić, de numéro neuf à ailier tout terrain. Reste que s'il est moins résigné et fataliste que Conte, Allegri n'en est pas moins conscient que son savoir faire tactique ne suffira pas à couronner la Vieille Dame en Europe. Et n'oublie pas de subtilement demander dès 2015 des renforts de poids lors des mercatos à venir : «» Cette fois-ci, sa direction reçoit le message cinq sur cinq, en investissant sur des joueurs censés permettre à la Juve d'enfin crever le plafond de verre européen qui la sépare des tout meilleurs : la Vieille dame acquiert ainsi Paulo Dybala l'été suivant, puis Gonzalo Higuaín, Dani Alves et Miralem Pjanić en 2016.Si bien qu'à l'heure de se mesurer au Real Madrid de Zinédine Zidane, Allegri est persuadé que la Ligue des champions ne constitue plus «» comme il l'avait énoncé à la sortie de la finale perdue de l'édition 2015 face à Barcelone, mais bien un objectif plausible : «» Et de pouvoir s'asseoir à la table où festoient les plus grands, quoi qu'en pense Antonio Conte.