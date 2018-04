Max Hilaire : « Je prenais souvent des appartements meublés »

À La Beaujoire, Les Herbiers vont tomber sur un os nommé Max Hilaire. De Bayonne à Cholet, en passant par Tarbes, le milieu défensif – remis sur pied après une élongation – a bourlingué dans les stades d’athlétisme pour finir, à 32 ans, par toucher du doigt une finale de Coupe de France au Stade de France. Interview avec un ancien chauffeur de bus qui s’est retrouvé face à la Seleção à la Copa América.

« J'ai récupéré le maillot de Casemiro . »

« Quand on rencontrait des équipes plus faibles et qu'on ne méritait pas de passer, des supporters nous souhaitaient soit la descente, soit l'élimination. »

Propos recueillis par Florian Lefèvre

Je jouais en région parisienne, à Noisy-le-Grand. J’ai eu l’opportunité de faire un essai à Bayonne, en National, en tant que joker. La première année à Bayonne, j’étais surveillant dans un collège, ce qui me donnait un petit complètement à côté du foot. Après, j’ai vécu du foot, à part à Tarbes, où j’ai pointé au chômage pour pouvoir passer une formation de chauffeur de bus.C’est vrai que j’ai beaucoup bougé. J’étais tout seul, donc ça ne me dérangeait pas plus que ça de changer de club. Tu mets toutes les affaires dans la voiture, et voilà. Je prenais souvent des appartements meublés, ça m’a facilité la tâche... J’aurais préféré rester longtemps dans un club, mais, nous, footballeurs, des fois, on ne décide pas trop.Avec Tarbes, on s’est maintenus en CFA à la dernière journée dans un match couperet. Et, en 2016, j’ai disputé la Copa América avec Haïti . J’ai eu la chance de jouer contre le Brésil , l’Équateur, le Pérou ! Ça restera gravé à jamais.C’était un choix tactique. J’étais déçu de sortir, mais en vérité, tout ce qui m'arrive, je prends ça comme du positif, vu que je n’ai jamais été pro, que je n’ai pas fait de centre de formation. Le sélectionneur m’a refait jouer contre le Brésil lors du match d’après.Pendant cette compétition, je me suis vraiment mis dans la peau d’un joueur professionnel de haut niveau. Ce qui m’a le plus marqué, c’est la simplicité de ces grands joueurs : Casemiro Dani Alves , Coutinho... Ils jouaient vraiment simple, c’était propre, on les sentait concentrés. Et j’ai récupéré le maillot de Casemiro Le peuple haïtien s’accroche au football. Le football, le football, le football. Les gens arrêtent de vivre pour regarder les matchs. Là, pour une fois, les gens pouvaient voir leur sélection dans une compétition majeure. Les matchs à domicile avec la sélection, ce sont des sensations inimaginables. La veille, ils ferment les magasins. Le stade est complet, les gens essayent de trouver des places sur le toit de la tribune, sur les lampadaires...Comme contre Strasbourg , profiter du moment au maximum. Tout donner, ne rien regretter. Certains clubs pros ne disputent jamais de demi-finale de Coupe de France . J’ai vu que c’était historique pour Caen . Avant Chambly, j’ai disputé deux 16de finale avec Consolat – on s’est fait éliminer par le Red Star et Quevilly-Rouen . Cette fois, le tirage, on le sentait un peu entre nous. Le seul moyen d’arriver en finale, c’était de jouer Les Herbiers. C’est beau de rencontrer Paris, mais là, on a l’opportunité d’aller au Stade de France Les tours les plus compliqués, c’était avant les 32de finale. À Haguenau et Vire, on était favoris, donc les adversaires avaient plus de motivation. Nous, ce qui fait notre force, c’est de bien défendre. Le coach est italien, donc il accentue vraiment sur la défense.Le coach est turinois. C’est son frère, le président, qui est pour l’ Inter Il venait nous dire bonjour tous les matins à l’entraînement. Lors des déplacements, c’est lui qui nous faisait à manger. Il nous préparait des pâtes, on avait nos yaourts en dessert. On était vraiment ses bébés. Lors du match face à Strasbourg , on savait qu’il était à l’hôpital. On pensait déjà à lui, et quand on a appris son décès après la qualification, on a carrément oublié le match. Il n’y a pas eu de soirée, rien, on était refroidis. Maintenant, on veut le faire pour lui.Quand on rencontrait des équipes plus faibles et qu’on ne méritait pas de passer, des supporters nous souhaitaient soit la descente, soit l’élimination. «» Ça doit leur faire bizarre de nous voir aujourd’hui en demi-finales. On en a beaucoup rigolé entre joueurs.Non.Il nous encourage, c’est sympa. La semaine dernière, il a chanté (une version revisitée de La Maison du bonheur , N.D.L.R.) dans le vestiaire, accompagné de sa guitare !