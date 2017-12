Mavinga : « Les choix d'argent pour aller dans une ville de merde, ça ne m'intéresse pas »

On l'avait quitté frustré, sans beaucoup de temps de jeu au Rubin Kazan. Moins d'un an plus tard, Chris Mavinga est un titulaire en puissance avec son club de Toronto qui dispute ce samedi soir à Toronto la finale de MLS face à Seattle. À 26 ans, après avoir connu Liverpool, Genk, Rennes, Troyes, Reims et le Rubin Kazan, Mavinga veut désormais confirmer outre-Atlantique. Même si l'Europe ne reste jamais très loin.

Propos recueillis par Andrea CHAZY

C'est clair. Après, sans être prétentieux, ça ne m'étonne pas que je puisse produire ce genre de performances. Mon plus grand regret, c'est de ne pas avoir été plus tôt dans ma carrière à mon véritable poste qui est celui de défenseur central. J'ai été formé dans l'axe au PSG , champion d'Europe U19 avec l'EDF et recruté par Liverpool toujours au poste de défenseur central.En Espoirs, j'avais gagné ma place dans l'équipe en défense centrale lors d'un match amical face au Portugal , j'avais remplacé Mangala qui avait pris un carton rouge et j'avais assuré ma place derrière. À Troyes , les meilleurs matchs que j'ai faits étaient dans l'axe lorsque je dépannais, qu'il y avait des blessures. Aujourd'hui, les gens sont étonnés et se disent «» Bah je suis sûr que tu peux même demander à Raphaël Varane , s'il avait joué plusieurs saisons latéral droit, il ne serait peut-être pas là où il est aujourd'hui. Après, je suis lucide, je ne me compare pas à ces joueurs-là, mais je sais jusqu'où je peux aller. En attendant, aujourd'hui, j'essaye de rattraper le temps perdu.Quand j'ai commencé dans l'élite, que ce soit à Rennes ou à Genk, je jouais latéral gauche. J'étais plus jeune, j'étais euphorique à l'idée de jouer à ce niveau. Je me disais capable de jouer à ce poste-là, mais plus le temps avançait, plus je m'apercevais de mes limites dans ce rôle-là. Dans le football d'aujourd'hui, il faut que les latéraux soient aussi très bons offensivement et avec ma formation de défenseur central, je n'avais pas ces bases-là. C'est d'ailleurs toujours plus facile de repositionner un ailier ou un attaquant au poste de latéral pour ces raisons-là. Même quand j'étais bon, on me disait : «» Ça se voyait moins à Genk et à Rennes parce que j'avais deux monstres devant moi : Kevin De Bruyne et Romain Alessandrini, dans sa période où il avait même été appelé en équipe de France Oui, ça s'est très bien passé, l'adaptation s'est faite naturellement aussi parce que je suis quelqu'un qui aime voyager. J'arrive dans un club où ça parle anglais, donc au niveau de la langue ça va, et puis le job c'est partout pareil : lorsque tu arrives quelque part, il faut que tu t'imposes.Oui, c'est clair.À Kazan, je ne sortais pas beaucoup.Oui, il y a de l'engouement. Déjà dans le vestiaire, il y a des joueurs revanchards par rapport à la finale perdue face à eux l'année dernière. Je sais d'où je viens, j'ai eu des périodes très galères, donc là, je profite au maximum, car ce sont des moments rares. Le soccer, ce n'est pas le sport numéro un, mais il y a de plus en plus de gens aujourd'hui qui nous arrêtent dans la rue pour faire des photos. Le match va se jouer à guichets fermés, donc ça situe bien l'intérêt que les gens accordent à ce match.Quand je suis arrivé ici, je pensais que le niveau était faible. Figure-toi que mon premier match ici, ça a été une catastrophe sur le plan personnel. On avait fait match nul 2-2, et les deux buts étaient pour moi. C'est seulement après ce match-là que j'ai pris la mesure de là où j'avais mis les pieds. Généralement, les joueurs offensifs des équipes sont plutôt bons, donc en tant que défenseur, c'est intéressant. Jouer contre David Villa , qui n'est plus à son top niveau, mais qui est encore performant, c'est très enrichissant. La preuve, il est retourné en sélection espagnole il n'y a pas si longtemps. Au niveau du style, c'est très direct, ça cherche à marquer des buts. On sent vraiment l'influence de la Premier League. Les gens viennent voir du spectacle, des buts, des frappes de loin. Ce n'est pas le niveau technique de l'Europe, mais les joueurs courent beaucoup, sont généreux et ça, ça plaît beaucoup ici.C'est clair et net qu'aujourd'hui, si toutes les parties sont d'accord car je suis sous contrat et je me sens bien ici, mes futurs projets seront en tant que défenseur central. Pour le moment, je suis totalement concentré sur mes performances à Toronto, et on verra la suite. Bien évidemment que l'Europe reste dans un coin de ma tête. Il faut aussi tenir en compte qu'aujourd'hui, je ne suis plus tout seul, j'ai une famille, notamment une fille de neuf mois et c'est un paramètre que je prends en compte sérieusement. Je ne peux plus partir n'importe où comme ça sans penser à eux comme je pouvais le faire quand j'étais seul. Je n'ai que 26 ans et je suis ambitieux, donc je ne cracherai sur aucun challenge en Europe si les conditions sont réunies. Si j'avais fait un choix financier, je serais resté en Europe. Toronto, c'est à la fois un choix de vie parce que je savais qu'au Canada on vit bien et je ne me suis pas trompé, et aussi sportif car je pouvais retrouver mon poste de défenseur central. Moi, les choix d'argent pour aller dans une ville de merde et que ma famille ne se sente pas bien, ça ne m'intéresse pas.J'ai chambré ma femme à ce propos parce qu'elle m'a reproché de pas avoir mis de but encore. Je lui ai dit : «