Mavinga au Toronto FC

Grand passionné de train, Chris Mavinga a été contraint de prendre l'avion pour rejoindre le Canada.Le Français, laissé libre de tout contrat par le Rubin Kazan, va découvrir la MLS sous les couleurs du Toronto FC. En trois années passées en Russie, le défenseur ne s'est jamais imposé et n'a pris part qu'à quinze rencontres. Prêté successivement à Reims puis Troyes, l'international congolais n'a plus chaussé les crampons depuis le 30 avril dernier, lors d'une défaite 4-2 de l'ESTAC contre Bordeaux. Avec le finaliste de la MLS, il aura tout le loisir de se relancer puisqu'il vient de signer un contrat de trois ans.Une escapade en Amérique du Nord en attendant mieux, et pourquoi pas, un jour, réaliser son rêve : jouer pour le Lokomotiv Moscou.