Mauro Cetto prend sa retraite

HL

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Légende. Mauro Cetto et le foot, c'est terminé. Le défenseur argentin de trente-cinq ans qui a notamment joué à Nantes (2002-2007) et à Toulouse (2007-2011), a décidé de raccrocher les crampons. Défenseur rugueux, il aura marqué son passage en France comme Mario Yepes ou Renato Civelli . Pour terminer sa carrière et ainsi bouclé la boucle, il était revenu dans son club formateur, le Rosario Central.Pour autant, il ne devrait pas quitter l' Argentine et le monde du football comme cela puisqu'il devrait, d'après le quotidien local, être le prochain entraîneur de Rosario, son club de cœur.Cetto, c'était un peu le défenseur préféré de ton défenseur préféré.