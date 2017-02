Matuidi, le nouveau roi des Classiques

0

Un but, une victoire et un record, Blaisou a vécu un beau dimanche.Arrivé lors de l'été 2011 au Paris Saint-Germain, en provenance de l'AS Saint-Étienne, Blaise Matuidi n'a jamais raté le moindre Classique. Si l'international français avait vécu un baptême difficile en s'inclinant avec ses coéquipiers 3-0 sur la pelouse du Vélodrome le 27 novembre 2011, Blaisou n'a depuis plus jamais connu la défaite face à l'OM. Mieux, il a connu ce dimanche soir sa douzième victoire dans un Classique. Un record pour un joueur parisien que Matuidi a célébré en s'offrant son troisième but contre l' Olympique de Marseille depuis son arrivée à Paris.Heureux, Blaise Matuidi a exprimé sa fierté d'être le nouveau détenteur du record au micro de Canal + : «Prochain record en ligne de mire : les onze buts de Zlatan Ibrahimović face à l'OM.