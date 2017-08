Matuidi en route vers la Juve

594

JB

Balaise est prêt à dévorer la Serie A.Courtisé de longue date par la Vielle Dame, Blaise Matuidi est enfin en route pour Turin. C'est en tout cas ce que croit savoir, qui parle d'un accord à hauteur de vingt millions hors bonus entre les deux institutions. Il ne resterait plus que la visite médicale à passer pour l'ex-Troyen et Stéphanois.Dans la Capitale, "Blaisou" laisse derrière lui six saisons en tant que titulaire pour 295 matchs et 33 pions, quinze trophées, des kilomètres avalés par centaines de l'entrejeu au couloir gauche, et une célébration rapidement devenue sa marque de fabrique.Matuidybala ?