Matthieu Pichot : « J’écoute toujours l’hymne de la Roma à l'échauffement »

Matthieu Pichot joue du piano parce qu’il trouve que ça convient mieux à ses gros doigts que la guitare. Sa femme est gendarmette, mais elle ne s’appelle pas Marinette. Et, ce mardi soir, le Mayennais sera le dernier rempart du club vendéen face au PSG en finale de la Coupe de France. Preuve qu’il a bien fait de ne pas lâcher à l’époque où il était « dégoûté du foot » .

3

« À Laval , j’étais gourmand, je voulais jouer. J’ai refusé de prolonger et mon agent n’a rien trouvé ou il a fait semblant de chercher. En fait, c’est la relation avec les agents qui m’a le plus dégoûté. »

« Je ne sais pas pourquoi on dit que je ne suis pas académique. Je pense être un gardien assez explosif, avec un bon jeu au pied. On va dire que je prône l’efficacité. »

« Quand on voit Monaco se prendre 7-1... il faut se préparer à tout. Ça ne serait pas honteux de prendre plein de buts. »

« Le piano, j’ai toujours trouvé ça beau. En ce moment, je suis en train d’apprendre Mad World, du film Sexe Intentions. »

Propos recueillis par Florian Lefèvre

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

On y pense, mais on ne peut pas se permettre de se focaliser sur ça, parce qu’on n’est pas bien en championnat. Vendredi dernier, on devait être neuvièmes avant le match, on a perdu et tous nos concurrents ont gagné, et puis on s’est retrouvés relégablesEn sortant de Laval , en Ligue 2, j’étais un peu dégoûté du foot. Je suis arrivé tard dans la saison aux Herbiers : en septembre. Je n’avais plus envie de jouer au foot. Je m’étais mis au chômage et j’avais repris des études pour devenir coach sportif.À la base, à Laval , ça se passait très bien. J’étais numéro deux, je commençais à jouer en Ligue 2. Qui plus est à Laval, chez moi, puisque je suis mayennais. Le club voulait me prolonger, le gardien numéro un – Arnaud Balijon – est resté, et moi, j’étais gourmand, je voulais jouer. J’ai refusé de prolonger, et mon agent n’a rien trouvé ou il a fait semblant de chercher. En fait, c’est la relation avec les agents qui m’a le plus dégoûté.Oui, surtout que Laval m’avait proposé de ne prendre personne en numéro deux en attendant que je trouve. Ce qui est quand même invraisemblable ! Ça arrive rarement dans le foot. Moi, je leur disais : «» C’était idiot de ma part de vouloir partir. Finalement, j’ai repris goût au foot en allant aux Herbiers.Un peu de cheveux blancs.Je suis originaire de Château-Gontier, à une petite demi-heure de Laval . Étant petit, dès que j’avais un temps libre, je faisais du foot. C’est mon père qui m’a transmis le virus. Quand il jouait en vétéran le dimanche, j’allais avec les gars dans le vestiaire. Moi, je n’étais pas très très bon sur le terrain, et puis, un jour, à l’entraînement, je suis allé dans les buts et ça m’a tout de suite plu.Je ne sais pas pourquoi on dit que je ne suis pas académique. Je pense être un gardien assez explosif, avec un bon jeu au pied. On va dire que je prône l’efficacité.L’objectif du club, c’était d’aller en 32de finale. Les quatre premiers tours, j’étais blessé. C’est Esteban Salles qui a joué. À Châteaubriant, au sixième tour, on s’est qualifiés en prolongation et il a très bien joué.Je n’ai pas eu énormément de travail à faire – un peu, en première période – durant le match. On était très dominés sans être en danger. Dans la semaine, mon entraîneur m’avait demandé mes gardiens préférés, et il avait préparé une vidéo de leurs meilleurs arrêts. En plus, je n’étais même pas au courant, et il avait aussi demandé leurs gardiens préférés aux autres gardiens. Je pensais que c’était juste par curiosité.Surtout Buffon. Il avait des attitudes très confiantes avant des tirs au but, c’était lors de la finale de la Coupe du monde 2006 contre la France. D’habitude, les joueurs viennent te voir : «» Le but, c’était vraiment de me couper de l’environnement. En voyant des arrêts de grands gardiens, je me suis dit : «» Même si on était menés au début de la séance, je me persuadais que j’allais en arrêter un. Le premier est arrivé, puis le deuxième...En fait, c’est surtout à l’entraînement. Ça pouvait m’arriver de péter les plombs lors de séances de frappes quand je prenais un but, beaucoup moins maintenant avec l’expérience de l’âge... même si ça arrive encore.La dernière fois ? Ça devait être la semaine dernière à l’entraînement.C’était inimaginable il y a encore deux mois. Déjà, nous, on est très contents parce que c’est gratifiant de jouer contre de tels joueurs. On va en profiter, hein.Ça peut m’arriver, mais si je peux l’éviter, ça m’arrangera.Quand on voit Monaco se prendre 7-1... il faut se préparer à tout. Ça ne serait pas honteux de prendre plein de buts.Je pense...Et pour me canaliser, j’improviserais.J’ai appris les bases quand j’avais vingt ans. Ensuite, j’ai vendu mon piano. Et là, je m’y suis remis au mois de décembre. J’aime bien la musique. J’avais essayé la guitare, mais je n’y arrive pas du tout avec mes gros doigts de gardien. Le piano, j’ai toujours trouvé ça beau. En ce moment, je suis en train d’apprendre, du filmApparemment, il est très doué. Mais je n’ai pas envie de lui faire honte, moi, je suis encore un débutant.Je n’y pense pas du tout, et puis, je ne sais pas si je resterai aux Herbiers après ma carrière. J’ai une femme qui est gendarme ! On ne vit pas ensemble parce qu’elle est en région parisienne. Elle est maréchal des logis-chef. Pour la finale, elle a réussi à prendre deux jours de congé.Quand j'entre sur la pelouse, je n’ai pas de rituel particulier. En revanche, quand je pars à l’échauffement, j’écoute toujours l’hymne de la Roma . Je suis un fan de la Roma depuis que j’ai dix-huit ans. Je suis d’abord tombé amoureux de la ville, puis du club. À tel point que je suis allé voir un Roma-Cagliari, 2-2 avec deux buts de Totti. Ce match n’a fait que consolider mon amour. Et, l’année dernière, je suis allé voir le derby Roma-Lazio. Après l’élimination face à Liverpool, j’étais dégoûté, forcément, à cause des erreurs d’arbitrage, mais Liverpool mérite sa qualification et la Roma est sortie avec les honneurs.Le stadio Olimpico me fait rêver, mais j’espère que la Roma sera quand même en Ligue des champions !