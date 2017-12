Matthias Sammer avoue avoir fait partie de la Stasi

1

MR

Non monsieur, tous les Est-Allemands n'étaient pas dans la Stasi.Mais dans sa jeunesse, Matthias Sammer l'était, oui. Plus précisément, l'ex-libéro du Borussia Dortmund faisait partie d'un régiment subordonné au ministère de la Sécurité d'État de l'ex-RDA communiste. C'est ce qu'il a expliqué dans un entretien au quotidien. «» , a-t-il raconté.Le Ballon d'or 1996 n'a pourtant jamais eu à faire de mission d'espionnage. Sammer s'était engagé pour pouvoir continuer sa carrière sportive sans être embêté par le régime. «» a-t-il assuré. Et aussi pour ne pas subir le même sort que son père Klaus, écarté de la sélection est-allemande dans les années 1970 parce qu'il avait refusé d'adhérer au SED, le parti communiste est-allemand.Ce qui ne l'a pas empêché d'être un des symboles de l' Allemagne réunifiée lors de l'Euro remporté par laen 1996.