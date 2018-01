Matt Le Spécialiste

Si les tirs au but hantent l'Angleterre, paradoxalement, le plus grand spécialiste des penaltys est anglais : Matt Le Tissier. Sur 48 tentatives en match officiel, l’homme fidèle à Southampton n’a connu qu’un seul échec. Dommage pour son pays, il n’a jamais été convoqué au moindre tournoi majeur avec les Three Lions.

296

47 penaltys sur 48

Vidéo

0 tir au but

Par Florian Lefèvre

Propos tirés du SO FOOT hors-série Angleterre et du livre Onze mètres - La solitude du tireur de penalty, par Ben Lyttleton, éditions Hugo Sport

En tenant le choc face à l’Italie le 11 octobre 1997, à Rome, l’Angleterre valide son billet pour la Coupe du monde 1998. Tout le monde se souvient du maillot ensanglanté de Paul Ince : avec son bandage sur le crâne, l'Anglais ressemblait à un gladiateur dans l’arène. Mais qui se rappelle le match aller, joué quelques mois plus tôt ? Pas grand monde. Matthew Le Tissier, lui, n’a rien oublié de sa tête qui cogna le poteau, à Wembley. «» Avec des si, l’Italie n’aurait pas gagné 1-0, Glenn Hoddle aurait coché Le Tissier sur sa liste pour la Coupe du monde, et qui sait si l’Angleterre serait encore aujourd’hui traumatisée par les tirs au but.Comme en 1990 et 1996, et comme plus tard en 2004, 2006 et 2012, à l’été 1998, lesempruntent la porte de sortie appelée «» . Un huitième de finale d’anthologie contre l’ennemi intime argentin, marqué par un raid de Michael Owen , l’expulsion de David Beckham et donc, la défaite, sur un dernier arrêt de Carlos Roa face à David Batty. Ce jour-là, Matt Le Tissier se demande ce qu’il fout devant sa télé, assis sur le canapé de son pote Francis Benali, très loin de Geoffroy-Guichard. «, note le natif de Guernesey.De bonnes stats ? C’est bien plus que ça. Le Tissier est un expert en la matière. Il faut remonter cinq ans avant cet Argentine-Angleterre pour trouver la trace d’un penalty non converti par le soyeux passeur de plats des. C’était face à Nottingham Forest. En réalité, Mark Crossley reste le seul portier ayant arrêté un penalty duen match officiel. Sur 48 face-à-face, Le Tissier en a converti 47 ! Un ratio monstrueux qui s’explique d’abord par l’amour du point de craie. «» , se marre celui qui est resté fidèle toute sa carrière au maillot rouge et blanc de Southampton.Mais il y a surtout un mouvement répété encore et encore à la fin des entraînements. Aux gardiens des équipes de jeunes du club qui gagnaient 40 livres par semaine, Le Tissier en proposait dix par arrêt pour réquisitionner un cobaye dans les cages. Et lene passait pas souvent à la caisse. À l’instar de tous les grands tireurs de penaltys, sa force tenait dans le fait d’inciter le plongeon du gardien avant la frappe. À chaque fois, Le Tissier se préparait à tirer de son côté non naturel – comprendre, il se préparait à fermer son pied droit vers le côté gauche – pour éventuellement ouvrir son pied au dernier moment. «» Il est en effet beaucoup plus difficile de masquer une frappe croisée (vers la gauche pour un droitier, donc) avec une course d’élan très angulaire.En 1992, Southampton et Manchester United se neutralisent lors d’un matchde Cup. Le Tissier insiste pour être le cinquième de son équipe aux tirs au but. Southampton l’emporte 4-2, il n’a pas eu besoin de tirer et n’aura plus l’occasion de disputer une séance de pénos. En dépit de n’avoir jamais expérimenté les conditions particulières d’un tir au but (l’attente, la longue marche depuis le rond central, l’ascendant psychologique dû au scénario de la séance, le stress de la victoire, etc.), nul doute que Le Tissier aurait eu un avantage indéniable si le destin l’avait inclus dans la séance d’Argentine-Angleterre : sa routine.» , c’est la clef, selon Clive Woodward, qui a fait carrière dans le coaching au rugby, puis au football. L’Anglais dresse quatre fondamentaux pour tirer un penalty : le placement du pied d’appui, l’endroit précis de l’impact du ballon, la direction du tir ainsi qu'entretenir une routine du mouvement de tir. Et Woodward de conclure : «"Votre job, c’est de vous assurer que nous ne sortirons pas de la prochaine Coupe du monde aux tirs au but."» Avec des si, Matt Le Tissier aurait le palmarès de Jonny Wilkinson.