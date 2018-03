Matić renverse le Palace

350

Crystal Palace (4-4-2) : Hennessey ; Wan-Bissaka, Kelly, Tomkins, van Aanholt ; Townsend, McArthur, Milivojević, Schlupp (Riedewald, 80e) ; Benteke, Sørloth. Entraîneur : Roy Hodgson.



Manchester United (4-3-3) : De Gea ; Valencia (Mata, 67e), Smalling, Lindelöf, Young (Shaw, 67e) ; McTominay (Rashford, 46e), Matić, Pogba ; Lingard, Lukaku, Sánchez. Entraîneur : José Mourinho.

Vie de Palace.Mis sous pression par Liverpool Manchester United s'est une nouvelle fois enroulé dans ses doutes lundi soir, à Selhurst Park, avant de souffler (3-2). La faute à une nouvelle partition bordélique, où l'on aura longtemps vu Pogba se chercher, Alexis Sánchez de nouveau se battre avec les nœuds de son cerveau (19 ballons perdus rien qu'en première mi-temps !) et surtout Crystal Palace se dépouiller pour mettre fin à une série de cinq matchs consécutifs sans victoire.Résultat ? On aura d'abord vu lesd'Hodgson se désaper, Townsend ouvrant rapidement le score d'une frappe merveilleuse du gauche déviée par Lindelöf après un excellent travail de Benteke, pousser sur le but de De Gea, mais surtout United être pour la première fois de son histoire en Premier League mené logiquement par Palace à la pause. Oui, Palace a mérité face à des Mancuniens toujours aussi fragiles face auxquels le jeune Wan-Bissaka a notamment parfaitement avalé son couloir gauche. Mieux : dès le retour des vestiaires, les hommes de Roy Hodgson ont rapidement joué un coup franc au bout duquel Patrick van Aanholt a inscrit son premier but de la saison.À cet instant, Mourinho avait déjà fait entrer Marcus Rashford , et Manchester United s'est progressivement réveillé : Smalling a d'abord réduit le score de la tête, les occasions se sont ensuite empilées, et Lukaku a finalement égalisé au milieu d'un cafouillage monstre à un quart d'heure de la fin avant que De Gea ne sauve la baraque sur une tête de Benteke. En fin de match, lesse sont offert des balles de trois points, Mata a croqué la première et c'est finalement Matić qui a lâché une Sexton entre les poteaux d'Hennessey dans les dernières secondes. Précieux, surtout à cinq jours de recevoir Liverpool . Revoilà Manchester United deuxième d'un souffle.