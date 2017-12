Matías Suárez condamné à payer 500 000 euros à Anderlecht

JD

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Une simple question de point de vue.Le club d'Anderlecht vient d'obtenir gain de cause dans l'affaire qui l'oppose à son ancien attaquant, Matías Suárez . En juillet 2016, l'Argentin avait unilatéralement cassé son contrat pour retourner dans son pays et signer au Belgrano de Cordoba. Raison invoquée : Suárez - en manque de temps de jeu - ne se sentait plus en sécurité à Bruxelles après les attentats du 22 mars 2016.Un argument non-retenu par le tribunal, qui a jugé que le lieu de résidence de l'ancien Mauve, la trèscommune d'Uccle où sont également domiciliés Arthur et Bernard Arnault, ne constituait pas une « Matías Suárez , dont le contrat avec Anderlecht courait jusqu'en juin 2017, a donc été condamné à payer 500 000 euros aà son ancien club, soit le montant d'une demi-année de son salaire. Un jugement plutôt clément puisque le club réclamait quatre millions d'euros.