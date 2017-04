Mathieu ne portera plus le maillot blaugrana

Générique de fin.Pointé du doigt par des joueurs extérieurs, mais aussi par des Barcelonais, Jérémy Mathieu quittera la Catalogne dès cet été. Et selon le média espagnol, le natif de Luxeuil-les-Bains ne jouera plus aucun match cette saison.Critiqué pour son niveau de jeu très en dessous du collectif, Mathieu a reçu une permission de sortie de son club. Les dirigeants vont instaurer une politique de rajeunissement de leur effectif.Le joueur de 34 ans n'entre donc plus dans les plans de Luis Enrique . Toujours selon le quotidien, le vestiaire barcelonais a la sensation que le Français ne «» : «» , a déclaré l'un des joueurs.Tout ça pour une pause clope ?