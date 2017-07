Mathieu mis à l'essai par le Sporting

AH

On peut être défenseur du Barça et ne pas faire l'unanimité.Longtemps évoqué comme roue de secours à Marseille, Jérémy Mathieu devrait bien quitter le FC Barcelone, mais pas la péninsule ibérique. Le défenseur français va prendre la direction de Lisbonne, où le Sporting va le mettre à l'essai trois semaines. Une demande inhabituelle pour un joueur de haut niveau, acceptée par le Barça : «Avec encore un an de contrat à Barcelone, l'avenir de Mathieu se dessine donc loin d'un club qui avait surpris en l'achetant il y a trois ans. Peu convaincant, le Français a définitivement perdu sa place au profit de son compatriote Samuel Umtiti, arrivé l'été dernier.Au moins, son passage au Barça lui a permis d'aller au mariage de Messi.