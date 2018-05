Gorgelin, l’heure de vérité

Habituelle doublure d’Anthony Lopes, Mathieu Gorgelin va disputer les trois derniers matchs de la saison à la suite de la suspension du Portugais, impliqué dans les incidents survenus lors du dernier Olympico. L’OL compte sur son gardien remplaçant pour conserver la deuxième place de Ligue 1 et retrouver la C1 la saison prochaine.

100

Lyon ESTAC Troyes Ligue 1 Diffusion sur

Puydebois : « Jouer libéré, en se détachant de l’enjeu »

Invaincu en championnat

Par Maxime Feuillet

Propos de Nicolas Puydebois recueillis par MF.

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

C’est un match qui est resté dans toutes les mémoires lyonnaises. Le 10 novembre 2013, l’OL arrachait le 107derby de l'histoire à Geoffroy-Guichard (1-2) grâce au coup de casque ravageur de Jimmy Briand , venu crucifier les Verts dans les dernières secondes. Une délivrance pour Rémi Garde et son staff, fous de joie sur le bord de la touche. Joël Bats , alors entraîneur des gardiens à l’OL, pouvait pleinement savourer l’instant. L’ex-international français avait fait parler de lui peu avant la rencontre, en accrochant une écharpe aux couleurs des Bad Gones, interdits de déplacement ce soir-là, dans la cage du Chaudron. Ce geste prémédité, qui avait provoqué la colère des Green Angels installés derrière le but, visait à délester Mathieu Gorgelin , titulaire pour la première fois de sa carrière en Ligue 1, de la pression mise par le kop stéphanois dans son dos. Nul ne sait si cet acte aura eu un réel impact sur la prestation du gardien natif d’Ambérieu près de Lyon , qui retrouvait la semaine suivant ce grand baptême du feu son rôle habituel de doublure d’ Anthony Lopes Arrivé à l’OL à douze ans, Mathieu Gorgelin , régulièrement mis en concurrence avec Anthony Lopes chez les jeunes, a fini par accepter son rôle de numéro 2 derrière le Portugais. Principalement assigné aux matchs de Coupe de la Ligue, l’ex-international espoirs (une sélection) va pourtant pouvoir profiter de la suspension de Lopes (trois matchs pour les incidents survenus lors de la victoire de l’OL au Vélodrome mi-mars) pour vivre la fin de saison dans la peau d’un gardien numéro 1. Sauf qu’avec la bagarre à trois entre l’OL, l’OM et Monaco pour les places qualificatives en Ligue des champions, cette fin de championnat s’annonce des plus crispantes. De quoi rajouter encore un peu plus de pression sur les épaules de Gorgelin ? «» , répond Nicolas Puydebois, ancienne doublure de Grégory Coupet à l’OL.Avec un point d’avance sur Monaco et deux sur Marseille , les Gones ont leur destin en main pour terminer sur la deuxième marche du podium derrière Paris et ainsi retrouver la C1 la saison prochaine. «, avance Puydebois.Prêté par l’OL au Red Star en 2012, Gorgelin compte cinq apparitions avec les Gones en Ligue 1. La dernière en date remonte au 25 février dernier, au Groupama Stadium, lors de la réception de... l’ASSE (1-1). S’il n’a jamais connu la défaite lors de ses cinq sorties en Ligue 1 (trois victoires, deux nuls), des doutes subsistent quant à son réel niveau de jeu. «» , analyse Puydebois.Accompagné par Grégory Coupet et Anthony Lopes, Mathieu Gorgelin peut aussi compter sur le soutien sans faille du reste du vestiaire pour cette fin de saison. «, pose Puydebois.» Du côté de Montréal, Joël Bats devrait suivre les trois matchs de son «» avec attention. L’écharpe autour du cou cette fois-ci.