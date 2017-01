Mathew Ryan à Genk

0

JD

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Passé troisième dans la hiérarchie de Valence, Mathew Ryan (24 ans) était dans l'impasse. Le portier international australien était donc en quête de temps de jeu et la destination qui lui faisait le plus de gringue, il la connaissait bien. En Belgique , Ryan a évolué deux saisons au FC Bruges entre 2013 et 2015. Cent deux matches, une coupe nationale et deux trophées de gardien de l'année plus tard, il avait cédé aux sirènes d'un club de Valence.Pour le rapatrier, le candidat le plus sérieux semblait être le Sporting d' Anderlecht . Mais les Mauves ont finalement jeté leur dévolu sur l'Espagnol Rubén Martínez, prêté pour six mois par la Corogne. C'est finalement Genk qui décroche la timbale, Bruges ayant retrouvé la constance avec Ludovic Butelle Matthew Ryan restera dans le Limbourg jusqu'à la fin de la saison. Il aura pour mission de pallier l'absence du titulaire Marco Bizot , blessé pour six semaines et d'apporter son expérience aux Genkois, encore engagés dans trois compétitions (championnat, coupe, Ligue Europa).Avant de débarquer comme un seigneur à la Coupe des confédération.