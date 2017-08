Matchs internationaux, le récap'

TD

Sur les neuf matchs au programme ce soir, qui en a vu plus d'un ?Parce que oui, en plus de notre belle équipe de fortiches habillés en bleu, la soirée internationale était réservée aux matchs de qualification pour la Coupe du monde 2018 en Russie . Huit autres rencontres au programme, donc, parmi lesquelles on soulignera le carton de la Belgique , pourtant réduite à 10, face à Gibraltar (9-0). Avec un triplé de Thomas Meunier , Tudor. Quoi d'autre ? La solide victoire bulgare face à la Suède , bien sûr, qui offre sur un plateau la première place du groupe A aux Bleus, et l'autre triplé de la soirée, celui de Cristiano Ronaldo face aux îles Féroé.3 - 2 Suède 4 - 0 Pays-Bas 1 - 0 Biélorrusie3 - 1 Lettonie 5 - 1 Îles Féroé3 - 0 Andorre 3 - 2 Bosnie -Herzegovine Grèce 0 - 0 Estonie 9 - 0 Gibraltar Visiblement, il ne faisait pas bon être visiteur.