Matchs amicaux : les sélections africaines fixées

À un peu plus d’un mois du coup d’envoi de la Coupe du monde, les cinq sélections africaines connaissent leur programme de préparation définitif.Le Sénégal , après un regroupement à Dakar le 21 mai, s’installera à Vittel (Vosges) du 27 mai au 7 juin. Les Lions de la Téranga iront affronter le Luxembourg le 31 mai au stade Josy-Barthel. Le 8 juin, ils rencontreront la Croatie Osijek et la Corée du Sud trois jours plus tard, en Autriche Pour le Nigeria , les choses sérieuses commenceront avec un stage à Abuja, jusqu’au 29 mai. Le 28, le champion d’Afrique 2013 accueillera la RD Congo , dans la capitale fédérale. Les Super Eagles s’envoleront le 30 mai pour rejoindre Londres, afin d’y préparer le match amical face à l’ Angleterre à Wembley, le 2 juin. Puis ils s’installeront dans le Burgerland, en Autriche , où ils croiseront la Tchéquie, le 6 juin, dans une ville à déterminer.De son côté, l’Égypte, après un stage au Caire, ira défier le Koweït le 26 mai, puis la Colombie à Bergame en Italie , le 1juin. Les Pharaons s’installeront un Autriche . Un dernier test est prévu le 6 juin, à Bruxelles face aux Diables rouges belges.Les Lions de l’Atlas marocains se regrouperont six jours chez eux (lieu à déterminer), avant de prendre leurs quartiers à Crans-Montana, dans le Valais suisse, du 27 mai au 7 juin. Ils joueront deux matchs amicaux à Genève contre l’ Ukraine le 31 mai et la Slovaquie le 4 juin. Enfin, avant de rejoindre leur camp de base en Russie , ils effectueront un crochet par Tallinn, pour y affronter l’ Estonie le 9 juin.Enfin, la Tunisie jouera trois matchs amicaux, contre le Portugal à Lisbonne le 28 mai, la Turquie à Genève le 1juin et l’ Espagne Krasnodar le 9 juin. Deux stages sont au programme : à Tunis, du 21 au 27 mai, et à Verbier ( Suisse ), du 29 mai au 5 juin.La pression monte, doucement.