Match arrêté 15 minutes à Geoffroy-Guichard

Des ultras ont réussi à pénétrer dans le Stade. Ils chantent : "liberté pour les ultras". Match interrompu pic.twitter.com/hNkbU1cvEn — Nicolas Mangeard (@NicolasMangeard) 23 avril 2017

On va bientôt voir plus d'interruptions de match que de buts en Ligue 1.Dès le départ, les joueurs du Stade rennais n'étaient pas enthousiastes à l'idée de se déplacer dans un Geoffroy-Guichard vide de toute âme. «» , avait affirmé Christian Gourcuff . Il était pourtant loin de s'imaginer que la rencontre allait en plus être interrompue par l'irruption des Ultras stéphanois dans le stade. Aux alentours de la quinzième minute, un groupe entier de supporters a transgressé l'interdiction de la LFP et est entré dans le stade. L'arbitre du match, M. Buquet, a stoppé la partie jusqu'à ce que les trouble-fêtes quittent la tribune. Le duel entre les deux équipes a finalement pu reprendre après quinze minutes d'arrêt.De quoi rendre encore plus enthousiastes les Rennais qui se rendront à nouveau dans un stade vide la semaine prochaine pour leur déplacement à Bastia