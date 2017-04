Massimo Mirabelli, nouveau directeur sportif de l'AC Milan

0

Joue-la comme Leo.L' AC Milan a annoncé ce jeudi, dans un communiqué officiel, l'arrivée de Massimo Mirabelli au poste de directeur sportif du club italien. Avec l'arrivée de nouveaux investisseurs, Mirabelli devrait bénéficier de moyens importants pour refaire desune grande équipe.L' AC Milan n'est pas parti bien loin pour chercher son nouveau directeur sportif, puisque l'Italien était responsable de la cellule de recrutement du voisin et rivaldepuis 2014.Une « trahison » qui rappelle celle de Leonardo , le Brésilien avait fait le chemin inverse. Après avoir passé plus de dix ans au Milan, en tant que joueur, dirigeant et entraîneur, Leo était parti entraîner l' Inter en 2010, suscitant la colère des supportersPas sûr que le départ de Mirabelli suscite autant d'émotions.