Marvin Martin, la lueur d’un renouveau

Son retour n’en est qu’à ses prémices, mais Marvin Martin revient peu à peu dans le paysage de la Ligue 1 depuis fin janvier. Prêté à Dijon, le milieu qui appartient à Lille entrevoit peut-être enfin le bout du tunnel après des dernières années frustrantes. L’occasion de reprendre le fil d’une carrière nourrie par les incompréhensions et les comparaisons illégitimes.

0

« Je n’ai jamais été un très grand rêveur »

Dall'Oglio : « Il se disait que le football ne voulait plus de lui »

Par Romain Duchâteau

Tous propos recueillis par RD, sauf ceux de Marvin Martin et de Christian Martin extraits de L’Équipe et du Parisien

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Le parfum de cette nuit étoilée reste à jamais à part. Il y avait, en cette soirée du 6 juin 2011, à la fois les contours tracés d’une ascension inopinée et le souffle d’un sommet atteint qu’il ne ressentira sans doute plus. Son père, Christian, en avait même eu les larmes aux yeux en y repensant. «"Papa, c’est un rêve", se remémorait-il.» . Pour Marvin Martin , de son propre aveu, c’est là que «» . À un degré insoupçonné, inimaginable, démesuré. L’Ukraine, Donetsk, première sélection chez les Bleus, une entrée ponctuée d’un doublé ainsi que d’une passe décisive et la France s’emballe. Avec un excès propre à elle-même.s’aventure alors à poser cette question qui sera plus tard vécue comme un fardeau plutôt qu’un honneur national : «» À travers le même doublement de ses initiales ( « MM » ), d’aucuns y ont vu de surcroît un signe. Une illusion habilement maquillée. «assurait-il pourtant en 2011.» . Plus que quiconque, Martin peut en témoigner.» , rappelait encore son père. Parce qu’il ne se prend pas pour ce qu’il n’est pas, Martin n’a jamais eu l’ambition d’embrasser le parcours des élus : «» . Presque six ans sont désormais passés, ensevelissant au passage des promesses un brin vertigineuses. L’équipe de France représente aujourd’hui une douce chimère et le milieu de vingt-neuf ans tente, à pas feutrés, de donner un nouvel élan à sa carrière à Dijon. «explique Olivier Dall’Oglio, son coach dijonnais.» En Côte-d’Or, le Français retrouve un cadre familial propice à l’épanouissement. Peut-être ce qu’il faut pour renouer avec une simplicité qui lui a toujours permis de s’exprimer.Issu d’une famille - père et oncles - qui a baigné dans le foot dans le XIVarrondissement de Paris, celui que son paternel surnommait le « Petit Platoche » était la mascotte du CA Paris (1994-1996). Avant de rejoindre Montrouge (1996-2002) où il remporte la Coupe de Paris au côté d’un certain Hatem Ben Arfa . Vient ensuite les années sochaliennes, les plus belles de sa carrière. Avec sa bande de potes formée par Boudebouz, Peybernes, Boé-Kane, Tulasne et Cros, il apprend son métier. Entre insouciance, travail acharné et plaisir. «assure Christian Walgenwitz, son coach en U14 fédéraux dans le Doubs.» «complète Éric Hély, qui l’avait fait capitaine lors de la Coupe Gambardella remportée en 2007.» Chez les pros, tout s’accélère. Leader technique des Lionceaux, le meneur de jeu envoie caviar sur caviar et boucle l’exercice 2010-2011 avec dix-sept passes décisives en L1. Soit à une unité du record établi par Jérôme Rothen en 2002-2003. Des chiffres suffisamment probants pour lui ouvrir les portes des Bleus et celles du LOSC un an plus tard.Lille devait être l’esquisse d’un envol attendu par tous. L’histoire ne sera finalement qu’un rendez-vous manqué. Car tout a débuté sur un malentendu et une nouvelle comparaison infondée. Débarqué dans la foulée du départ d’ Eden Hazard pour le transfert le plus onéreux du club (12 millions d’euros), Martin est alors considéré comme le successeur attitré du prodige belge. Une hérésie tant leurs profils diffèrent. Alors que l’actuel joueur de Chelsea s’inscrit dans un registre de percussion, l’ex-Sochalien est lui un accélérateur de jeu par sa qualité de passe, sa vista et sa capacité à donner l’impulsion à son équipe. Des qualités qu’il n’a toutefois jamais été en mesure d’étaler en quatre années dans le Nord. Jamais épanoui dans les systèmes dessinés, son corps va progressivement le lâcher. Deux opérations au genou en 2014 et 2015, des blessures récurrentes aux adducteurs et aux ischio-jambiers : «» . La confiance s’étiole en même temps que les rares prestations ne convainquent pas. Résultat : 70 matches disputés sur 152 possibles en championnat et aucune passe décisive toutes compétitions confondues. Un constat aussi parlant que terrible.Pour fuir ce cercle vicieux, l’international tricolore (15 sélections, 2 buts) a donc eu l’humilité de rallier Dijon en prêt. Pour «» et se reconstruire à la fois physiquement et psychologiquement. Sauf qu’il y a d’abord eu les larmes lâchées, à Nancy, au cours d’une soirée de novembre écourtée à cause d’une rechute. «» , révèle Dall’Oglio. Puis c’est le retour aux affaires, prometteur, depuis fin janvier. Reste tout de même cette incertitude de revoir ou non, un jour, le joueur qu’il a été. Et pas celui que la presse a voulu vendre sans juste mesure. «» , souffle, lucide, Éric Hély. Le chemin de croix n’est pas encore derrière lui, mais Marvin n’en est pas à sa première déconvenue essuyée. À treize ans, il a vu «» après avoir été recalé par Clairefontaine car jugé trop petit. Désormais, du haut de son mètre soixante-et-onze et à l’aube de la trentaine, il ne nourrit aucun regret ni rancœur quant à sa trajectoire : «» . L’histoire de Marvin Martin est ainsi faite. Et ça, il ne l’a pas rêvé.