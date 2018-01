Martin Terrier officiellement à Lyon

1

L'Olympique lyonnais informe de l'arrivée de @Martin_Terrier en provenance du @losclive et de son prêt au @RCSA jusqu’à l’issue de la saison 2017/18 https://t.co/mhEVfp6jeT — Olympique lyonnais (@OL) 26 janvier 2018

LMC

C'est signé ! Christophe Galtier l'avait annoncé il y a quelques jours, mais l'Olympique lyonnais vient de l'officialiser : Martin Terrier signe un contrat de quatre ans avec l'OL pour un montant de 11 millions d'euros (plus 4 millions d'euros de bonus et 10% d'une éventuelle plus-value).L'attaquant de l'équipe de France U21, qui appartient à Lille , doit terminer son prêt à Strasbourg avant de rejoindre l'OL cet été.Non content de former des jeunes internationaux en puissance, Lyon est en train de devenir le spécialiste du recrutement de petits cracks : Tousart, Mendy, Ndombele, Terrier...