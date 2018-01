Martin Keown : « Alexis Sánchez est le plus grand mercenaire du football »

Après avoir porté le maillot despendant dix ans, on peut dire que Martin Keown a mal à son football avec tous ces retournements de situations. Alexis Sánchez n'a pas fini de jouer au jeu des chaises musicales avec Arsenal , City et United. Si lessemblent désormais avoir remporté la bataille, Martin Keown choisit ses mots et remet en question la décision du Chilien.» , a lâché l'ancien défenseur auEn amour comme à la guerre, tous les coups sont permis.