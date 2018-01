Martín Cáceres rejoint la Lazio

23

Cure de jouvence pour Martin Cáceres.De retour en Serie A cet été à l'Hellas Vérone pour se refaire une santé, Martín Cáceres (30 ans) retrouve déjà un club qui correspond mieux à ses qualités. L'ancien de la Juve, qui a gagné cinqet deux Coppa avec les, a rejoint ce lundi la Lazio pour un an et demi et une saison en option.Une belle aubaine aussi pour le club romain, qui connaît quelques soucis en défense notamment avec Bastos ou encore Wallace. L'international uruguayen, qui va connaître son neuvième club depuis le début de sa carrière, a une belle occasion de montrer qu'il en a toujours sous le capot.Aston Martín.