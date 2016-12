Martin Ødegaard proche de Heerenveen

0

Le Real Madrid comme Martin Ødegaard s'accordent sur un point : après trois saisons passées à la Castilla, il est l'heure pour le Norvégien de passer un cap en rejoignant en prêt une formation évoluant en première division d'un championnat de grandes personnes.D'abord pressenti à Rennes, où il avait même été aperçu au Roazhon Park pour un match contre Saint-Étienne , le jeune espoir a dû vite trouver une autre destination après avoir entendu que Christian Gourcuff n'était plus intéressé par son profil Actuel quatrième du championnat néerlandais, Heerenveen serait tout proche d'officialiser l'arrivée du joueur. Selon les informations de, l'opération pourrait être rendue publique dans les prochaines heures étant donné que le milieu de terrain était hier aux Pays-Bas pour s'occuper des derniers détails du transfert.Martin Ødegaard était plus séduisant à 15 ans qu'à 18. Et pas que selon le théorème de Frédéric Mitterrand.