Martin Ødegaard espoir

Ce dimanche 17 décembre, Martin Ødegaard fête ses 19 piges. L'occasion de faire le point sur le début de carrière chaotique de l'ex-coqueluche du foot européen, à qui l'on prédisait un destin en or dans la lignée de Zidane et Ronaldinho, mais qu'on associe aujourd'hui à Freddy Adu. Arrivé en grande pompe à Madrid en janvier 2015, le Norvégien s'est perdu en route et tente depuis janvier de retrouver le droit chemin à Heerenveen, aux Pays-Bas.

Un match en Liga et puis s'en va

Recalé par le Stade rennais

» Ce 26 janvier 2015, Martin Ødegaard débarque au Real Madrid après avoir affolé l’Europe. En quelques semaines, il s’est invité aux entraînements du Bayern , de Liverpool , des deux clubs de Manchester ou encore d’ Arsenal . Mais c’est le Real de Florentino Pérez qui rafle la mise pour plus 4 millions d’euros, pour un joueur de 16 ans. Fou. Comme les records de précocité d'Ødegaard : plus jeune joueur de l'histoire du championnat norvégien à 15 ans, et plus jeune buteur de la compétition, mais surtout plus jeune joueur international de l'histoire du foot à 15 ans et 253 jours. Après avoir cassé internet via les vidéos de ses exploits, le prodige norvégien se lance à l’assaut de la Liga.C’était il y a presque trois ans. Depuis, la folie Ødegaard est retombée et l’Europe l’a oublié. Or, ce dimanche, le Norvégien fête ses dix-neuf ans. Seulement. Martin Ødegaard est finalement de la même génération que Kylian Mbappé, il a juste percé beaucoup plus (trop ?) tôt. Le jeune homme n’était pas prêt pour une aussi grosse écurie. En Norvège , il était la star absolue dès son plus jeune âge : ses parents ont financé son premier club de Drammen Strong qui s’est construit autour de lui. Toujours surclassé, toujours mis en avant et starisé dès 14 ans, Ødegaard ne pouvait qu’imploser en arrivant au Real. La folie des grandeurs ? Sûrement. Car à l’époque il aurait pu signer dans un club plus adapté, le Borussia Mönchenglabach. «, a déclaré plus tard Ove Flindt Berg, responsable de la cellule recrutement de Gladbach.Martin Ødegaard intègre d’abord la réserve du Real, à l’époque aux mains de Zinédine Zidane . Mais la mayonnaise ne prend pas puisqu'il exige de s’entraîner avec le groupe pro, avant de retrouver la Castilla le week-end. Carlo Ancelotti finit par le lancer en Liga contre Getafe en 2015, lui offrant un nouveau record de précocité. Il remplace alors Cristiano Ronaldo . Puis ? Plus rien. Renvoyé en Castilla la saison suivante, le Norvégien ne s’impose pas dans une équipe dont certains éléments ont percé ( Borja Mayoral Marcos Llorente ). Son horizon sportif s’assombrit chez les. Faute de briller sur les terrains, Ødegaard s’en tire bien en dehors en décembre 2016. En pleine tempête des notamment Cristiano Ronaldo –, il se distingue lorsque le journal allemandrévèle que son père aurait refusé un montage fiscal pour contourner les impôts espagnols. Pas suffisant pour faire remonter sa cote au Real, qui décide de l’envoyer en prêt en décembre 2016.Courtisé dès l'été par le Stade rennais, Ødegaard est attendu en Bretagne. Il est même aperçu au Roazhon Park le 4 décembre 2016. Problème : Christian Gourcuff le recale. «» , explique-t-il alors en conférence de presse. À défaut de jouer le ventre mou en France, Ødegaard file aux Pays-Bas et s’engage pour dix-huit mois avec le SC Heerenveen. Après six timides premiers mois, il affirme ses ambitions dans les colonnes de: «Six mois plus tard, sa situation s’est à peine améliorée. Depuis son arrivée à Heerenveen, il a disputé vingt-trois matchs pour un seul petit but inscrit. À l’image de son équipe, il peine à être régulier et l’avoue à la chaîne TV du club : «» Un futur incertain : en septembre, le joueur, en fin de contrat cet été à Madrid, annonçait avoir prolongé au Real sans préciser la durée de son nouveau bail. Depuis, le Real Madrid n’a toujours pas confirmé l’information, sûrement alerté par le jugement de Christian Gourcuff.