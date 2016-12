Martial porte Manchester, Arsenal se vautre

288

MB

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

L'élève et le maître.Après les qualifications de Liverpool et Hull City mardi soir, Southampton a décroché son ticket pour les demi-finales de la League Cup dans la soirée de mercredi en allant s'imposer à l'Emirates Stadium (2-0) face à un Arsenal remanié et rapidement pourri par une défense flinguée. Claude Puel , qui affrontait son mentor Arsène Wenger , tient là un nouveau joli coup grâce à des réalisations de Clasie et Bertrand, bien aidé par les balbutiements de Carl Jenkinson De son côté, Manchester United a balayé West Ham (4-1) avec un bon Anthony Martial , auteur d'un doublé, et un Henrik Mkhitaryan décisif avec deux passes décisives, alors que Zlatan Ibrahimović a aussi claqué son doublé. Un MU enfin convaincant et réaliste.Joli carré.