Martial ou Rashford, l’énigme impossible de Mourinho

Auteur d’un début de saison dingue, Anthony Martial pourrait débuter ce samedi après-midi face à Liverpool. Une juste récompense, mais possiblement de courte durée, tant Mourinho semble incapable de choisir entre le Français et Marcus Rashford sur le côté gauche de l’attaque mancunienne. Réel dilemme ou simple volonté de ne pas les faire évoluer côte à côte ? Éléments de réponse.

Problème de riche

Un schéma tactique modulable

Par Maxime Delcourt

À eux d'eux, toutes compétitions confondues, ils ont déjà marqué dix buts, effectué onze passes décisives et largement contribué à l'excellent début de saison de Manchester United. Pourtant, Anthony Martial et Marcus Rashford ne jouent presque jamais l'un avec l'autre. Au mieux, ils se contentent de se remplacer l’un l’autre, et ça commence à faire parler les médias anglais, voire les anciennes gloires du club : «» , expliquait ainsi Ryan Giggs à Sky Sports. Seul problème : Mourinho ne semble pas envisager cette option et souhaite visiblement entretenir ce turnover sur le côté gauche de son attaque. «, a-t-il déclaré en conférence de presse, la veille du match face à Southampton.Compréhensible, le dilemme de Mourinho n’en reste pas moins injuste pour Martial qui, malgré un statut de joker et un temps de jeu limité (287 minutes), semble avoir retrouvé le meilleur de sa forme. Mieux, le natif de Massy est actuellement le joueur français le plus décisif en Europe et vient d’être élu joueur du mois de septembre de Manchester United avec 41% des voix, devançant largement Romelu Lukaku (31%), Marouane Fellaini (20%) ou Marcus Rashford (8%). Mais ça, Mourinho le sait. Il l’a même répété à nombreuses reprises en conférence de presse : «» Alors, quoi ? S’il est clair que Martial bénéficie du travail effectué par Rashford lorsqu'il entre en jeu, lui permettant de faire parler sa technique, son explosivité et son efficacité, et s’il est évident que l’entraîneur portugais semble avoir réussi à installer une saine concurrence entre les deux ailiers, est-il réellement impossible de les voir débuter côte à côte ?Si la possibilité de voir évoluer Martial à la pointe de l’attaque paraît impossible, tant Lukaku réussit ses débuts avec les– Mourinho allant jusqu’à dire que le buteur belge ne soufflerait qu’une fois Zlatan de retour –, les possibilités semblent moins fermées sur l’aile droite. Surtout lorsque l’équipe joue à l’extérieur, où Mourinho délaisse parfois son 4-2-3-1, désormais connu à Old Trafford, pour diverses formations pouvant éventuellement permettre à Rashford et Martial de commencer les matchs ensemble. À l’image de ces fameux 4-3-3 et 3-4-3 utilisés à Stoke et à Moscou qui permettraient à Manchester d’évoluer avec deux ailiers purs. À l’inverse d’un Juan Mata, par exemple, moins dans la provocation et la percussion que Martial et Rashford.Quoi qu’il en soit, le foot étant avant tout un sport collectif, Mourinho doit se réjouir d’avoir su équilibrer son effectif, d’avoir un trio offensif efficace (Lukaku-Martial-Rashford, déjà impliqués dans 31 buts cette saison) et d’avoir deux grands espoirs à disposition, prêts à lui faire comprendre que l’achat d’Ivan Perišić lors du dernier mercato aurait été complètement inutile. Les autres, eux, peuvent trembler. À commencer par Liverpool, qui n’a gagné qu’un seul match en championnat depuis fin août, un laborieux 3-2 face à Leicester. Mais ça, c’est une autre histoire.