Martial, la gestion du Mou

Parfois buteur, régulièrement en tribunes et rarement titulaire, Anthony Martial vit une saison complexe. Et la façon dont José Mourinho contrôle la situation interpelle. De quoi envisager un départ ?

0

Le bâton et la carotte

Enfant capricieux ?

Par Florian Cadu

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Dimanche soir, tout le monde était content. Tout le monde sauf Burnley, évidemment. La très belle ouverture du score d’Anthony Martial (son 25but toutes compétitions et saisons confondues avec Manchester United) avait permis le succès de son équipe chez les(2-0), mais aussi d’offrir huit millions d’euros à Monaco et deux à l’Olympique lyonnais (bonus de transfert). José Mourinho , lui, a grandement applaudi la performance globale du garçon en conférence de presse : «Pourtant, le discours du Portugais est rarement positif quand il s’agit d’évoquer son joueur en public depuis le début de la saison. Auteur de seulement quatre buts en championnat (un en Ligue Europa, trois en coupes) contre onze lors de sa première année en Angleterre, l’entraîneur mancunien ne l’a titularisé que treize fois en Premier League (contre 29 en 2015-2016 sous Louis van Gaal ). Surtout, len’hésite pas à manipuler la méthode de la carotte avec son attaquant, en le tançant très régulièrement. Parfois même de manière hyper sévère. «, déclarait-il par exemple début février.(...)» Quelques semaines plus tôt, il avait déjà remis l’ancien Monégasque à sa place : «Idem presque trois mois plus tard : «(...)» Et lorsque l’ex-Lyonnais consomme de la sueur et du talent, alors José lui répond par de l’amour. Comme après Burnley. Ou comme en mi-février : «Mais pourquoi le Mou gère-t-il Martial comme s’il s’agissait d’un enfant ? Pourquoi lui donne-t-il des titularisations et des éloges comme des cadeaux récompensant un gosse qui a bien agi ? Pourquoi le punit-il en l’envoyant en tribunes dès qu’il ne travaille pas bien ? Le Français serait-il encore un peu immature ? Bien entendu, répond Francis Smerecki , ancien sélectionneur d’Anthony Martial en U19, pour qui l’âge peut expliquer cette relation maître-élève : «» Si la jeunesse du natif de Massy justifie en partie le comportement de Mourinho, son attitude peut aussi être pointée du doigt. Car dans les alentours de la Principauté, certains se souviennent d’un monsieur pas hyper accessible et pas forcément très modeste.De fausses rumeurs pour Francis Smerecki : «» Est-ce que Mourinho a du mal avec celui de Martial ? Ou l’inverse ? En tout cas, Lyon songe déjà à le récupérer. Jean- Michel Aulas, qui a promis des «» cet été sur le plateau de TF1, verrait d’un très bon œil le retour d’un de ses poulains qu’il a lâché sans profiter de ses jambes. En attendant, José ne va pas le lâcher.