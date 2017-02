Martial : bonus de 10 millions en vue pour Monaco

0

AL

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Un but en or.Les dirigeants de l'AS Monaco seront sans doute très attentifs au prochain but de leur ancien protégé Anthony Martial. En effet, comme le rappelle le site anglais 101 great goals, l'accord conclu entre les Monégasques et Manchester United lors du transfert de l'attaquant français inclut une clause qui risque d'être bientôt atteinte.Manchester United devra payer 10 millions d'euros supplémentaires au club du Louis II lorsque Martial atteindra les 25 réalisations. Or, avec son joli but face à Watford ce weekend, le Français a porté son bilan comptable à 24. Encore un, et le chèque sera envoyé sur le Rocher.Ironie du sort, cette 25pourrait être plantée face à une équipe française : Saint-Étienne, qui se déplace ce jeudi à Old Trafford pour le seizième de finale aller de l'Europa League.Les Monégasques préparent leur poupée vaudou de Stéphane Ruffier.