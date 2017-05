Marta file à Orlando

0

C'est un petit séisme qui vient de se produire dans le foot féminin.Marta Vieira da Silva , l'autre légende brésilienne du ballon rond, vient de s'envoler pour les États-Unis, et plus précisément la Floride. Le club d'Orlando Pride a publié un communiqué sur son site officiel, dans lequel il est indiqué que l'attaquante a paraphé un contrat de deux ans. Orlando est la quatrième destination américaine de Marta, qui a évolué par le passé à Los Angeles, au FC Gold Pride et au Western New York Flash.À trente et un ans, la quintuple meilleure joueuse du monde quitte donc la Suède , sa patrie d'adoption, dont elle avait acquis la nationalité il y a à peine trois semaines. «, avait-elle déclaré à l'époque.» Marta y a porté les couleurs de trois équipes : l'Umeå IK, de 2004 à 2009, Tyresö FF, de 2012 à 2014 et le FC Rosengård depuis.Avec la, la Suédo-Brésilienne a remporté deux fois la médaille d'argent aux Jeux olympiques de 2004 et 2008, tout en terminant finaliste de la Coupe du monde 2007.Une Alex Morgan avant l'heure, en somme.