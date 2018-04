Marseille taille le LOSC en pièces

Face à des Lillois dépassés, Marseille a gratté trois points faciles, tout en soignant le goal average et en faisant le plein de confiance avant la demi-finale de jeudi. Dans le jargon, on appelle ça un week-end réussi.

Flostas Mitrauvin

Le calme après la tempête

Olympique de Marseille (4-2-3-1) : Pelé - Sarr, Rami, Rolando (Zambo Anguissa, 63e), Sakai (Amavi, 23e) - Lopez, Gustavo - Thauvin, Payet (Sanson, 79e), Ocampos - Mitroglou. Entraîneur : Rudi Garcia.



LOSC Lille (4-2-3-1) : Koffi - Malcuit, Ié, Soumaoro, Mendyl - Maia, Bissouma - Mendes (Pépé, 45e), Benzia (Soumaré, 70e), Araujo (Alonso, 45e) - Mothiba. Entraîneur : Christophe Galtier.

C'est la tradition. Le dernier match avant une demi-finale de Coupe est toujours plus scruté et plus analysé. On considère la rencontre comme un échauffement avant le grand soir, et tout doit être parfait au risque d'inquiéter. Pour l'OM, pas de soucis. L'examen blanc est validé avec mention. En même temps, en marquant quatre buts en cinq frappes cadrées en première mi-temps, les Marseillais se sont vite mis à l'abri. Mais s'il faut applaudir la performance des hommes de Garcia et rendre à Rudi ce qui est à Rudi, il faut aussi reconnaître que les Lillois ont été incroyablement mous et qu'ils n'ont offert que très peu d'adversité. Et un échauffement trop facile, eh bien ça n'échauffe pas toujours de façon optimale.On ne peut pas reprocher à Christophe Galtier de rester passif face aux déboires lillois. Depuis trois matchs, il a même pris le parti de changer de gardien et de scotcher Mike Maignan sur le banc. C'est donc Koffi qui a failli faire la première boulette du match en relâchant un ballon après deux minutes de jeu, et en créant un vent de panique dans sa défense. Mais les Marseillais non plus ne sont pas très propres défensivement parlant, et laissent de gros espaces dans lesquels les ailiers lillois foncent tête baissée. Le problème pour le LOSC , c'est que les hommes en forme sont dans l'autre camp, et il suffit d'un centre de Payet pour que Thauvin ouvre le score de la tête. Lille ne s'apitoie pas sur son sort, et continue de toquer à la porte de Pelé en envoyant plusieurs frappes dangereuses. Autre nuage dans le ciel de l'OM, la blessure de Sakai qui est rapidement remplacé par Amavi. Alors Marseille abat la carte «» Un Payet fauché dans la surface et un péno de Thauvin plus tard, et le tableau d'affichage passe à 2-0. Mitroglou colle un doublé express face au but pour libérer définitivement l'OM, et les Olympiens peuvent rentrer au vestiaire avec le sourire aux lèvres.Koffi commence la deuxième mi-temps comme il avait entamé la première : en relâchant un ballon dangereux à cause de ses mains en savon. Benzia redonne malgré tout un peu de couleurs aux siens, en réduisant la marque après avoir bien dribblé Rolando . Une action sur laquelle le Portugais est à l'image des autres défenseurs marseillais depuis le retour des vestiaires : passif. Et oui, la large victoire aidant, on sent un peu de laisser-aller chez l'arrière-garde de l'OM. C'est alors qu'Ocampos prend les affaires en main, et décide de réveiller tout le monde en envoyant un gros coup de canon dans les filets de Koffi. Ce cinquième but sale un peu plus l'addition, et Payet passe à un rien d'enfoncer le clou en tapant le poteau deux minutes plus tard. Les dernières tentatives marseillaises et lilloises ne donnent pas grand-chose, car aucune des deux équipes n'a envie de se fatiguer. La première parce qu'elle a un match de Coupe d'Europe à préparer, la seconde parce qu'elle sait que le combat est perdu depuis bien longtemps. Tout le monde laisse donc couler le temps jusqu'aux trois coups de sifflet, et Lille s'enfonce un peu plus, tandis que Marseille continue de coller au podium.