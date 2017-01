Marseille se défoule sur Montpellier

Dans un match maîtrisé de bout en bout, l'OM s'est imposé largement contre Montpellier grâce à un triplé de l'énorme Bafé Gomis. Parfait pour oublier les deux gros revers contre Monaco et Lyon.

0

Olympique de Marseille 5-1 Montpellier HSC

L'axe Cabella-Gomis

Bafé encore

Par Kevin Charnay

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Entamer un match tambour battant, c'est bien. Mais en profiter pour vite se mettre à l'abri, c'est mieux. Depuis quelques matchs, l' Olympique de Marseille avait l'habitude de commencer très fort, avec un pressing tout terrain et plein de bonnes intentions. Sauf que les hommes de Rudi Garcia ne convertissaient pas ces bons débuts de rencontres au tableau d'affichage, et finissaient par se faire punir, comme face à Lyon . Les Marseillais n'ont pas dérogé à cette règle, mais pour une fois, cela a été payant. Parfait pour se mettre sur de bons rais et glisser vers une victoire facile. Un succès qui fait du bien après les deux grosses défaites contre Lyon et Monaco . Mission accomplie.Depuis quelques semaines, l'OM avait l'habitude de se reposer sur l'axe Florian Thauvin Maxime Lopez . Mais ce vendredi soir, ce sont deux autres hommes qui se mettent rapidement en évidence. Le premier, Bafétimbi Gomis , est intraitable dans son jeu dos au but et remporte tous ses duels avec la défense montpelliéraine, notamment dans les airs. Le second, Rémy Cabella , est intenable dans la percussion en électron libre face à ses anciens coéquipiers. Résultat, ce sont bien ces deux hommes qui plient la première mi-temps. Dès la quatrième minute, Cabella dévie le ballon de la tête pour la panthère, qui s'en va ajuster Laurent Pionnier . Un quart d'heure plus tard, bis repetita. Sur une action initiée par Patrice Evra , Cabella centre encore une fois de la tête pour Gomis, qui trouve la lucarne.Bref, la domination marseillaise est évidente. En face, les Montpelliérains ont énormément de mal à presser ensemble et ne parviennent pas à contrecarrer les plans adverses. Les seules fois où les hommes de Frédéric Hantz se risquent à une pression plus intense, ils se font contrer et offrent à Bafé Gomis deux occasions supplémentaires de planter (17et 36). Mais même en maîtrisant totalement son sujet, Marseille se montre parfois fébrile défensivement, obligeant Yohann Pelé à s'illustrer face à Steve Mounié et Jonathan Ikoné. Alors l'OM termine tranquillement la première mi-temps en jouant à la passe à dix.Juste avant la pause, les Phocéens se payent même le luxe d'enfoncer le clou sur un coup de casque de Rolando , prêt à se prendre une sandale de Pionnier pour planter le troisième but. Au retour des vestiaires, les Héraultais reviennent sur le terrain avec d'autres intentions, même si Ryad Boudebouz parle d'un «» au micro de Canal+. D'ailleurs, c'est lui qui remet les siens dans le match dès la 49minute. Sur un coup franc concédé par Patrice Evra , il trouve la lucarne aux 25 mètres et scotche Yohann Pelé sur sa ligne. La nouvelle ré-organisation tactique montpelliéraine porte ses fruits. Contrairement à la première période, Marseille ne parvient plus à faire sa loi et à combiner au milieu de terrain.Malheureusement, Montpellier ne saisit pas ses opportunités, à l'image d'un Steve Mounié qui croise trop sa frappe et oublie ses coéquipiers. Marseille fait le dos rond, et son content alors de piquer par moment. Peu après l'heure de jeu, Rémy Cabella bute sur Laurent Pionnier . Tant pis, il y a un homme décidément inarrêtable ce soir. Sur son premier ballon, Morgan Sanson trouve Thauvin dans la profondeur, qui glisse le ballon à Bafé Gomis. Triplé pour l'ancien lyonnais. De quoi passer une fin de match tranquille, facilitée un peu plus par l'exclusion de William Rémy pour une main volontaire dans la surface de réparation. Florian Thauvin ne se gêne pas pour le transformer. Marseille s'impose 5-1, sa plus large victoire de la saison, et reprend sa marche en avant.