Marseille s'endort à Nancy

Ailleurs en première mi-temps, les Marseillais ont été incapables de forcer le verrou nancéien, et aurait même pu se faire punir en contre-attaque. Une mauvaise soirée.

AS Nancy-Lorraine 0-0 Olympique de Marseille

Les contres nancéiens

Marseille émerge trop tard

On dit que les absents ont toujours tort. Et c'est faux. Ce soir, et comme à chaque fois qu'il l'a été cette saison, le grand absent avait raison. Suspendu pour un trop grand nombre de cartons jaunes, Bafétimbi a brillé par son absence. Avec ses 17 buts cette saison, l'ancien Lyonnais a largement prouvé qu'il était indispensable sur le terrain. Mais ça, les supporters marseillais le remarquent encore plus lorsqu'il ne joue pas. Orphelin d'un autre buteur de métier, l'OM est incapable d'évoluer sans lui. Car devant le but, aucun autre Marseillais, si ce n'est Florian Thauvin , ne peut avoir son efficacité. Et dans le jeu, aucun autre Marseillais ne peut jouer un rôle de pivot dos au but, et permettre au bloc de remonter et aux tripoteurs de ballon de combiner tranquillement. Sans son point d'ancrage, le bateau marseillais tangue.En début de match, l'OM affiche pourtant un beau visage, malgré les absences notables de Bafé Gomis et Grégory Sertic . Les hommes de Rudi Garcia mettent rapidement le pied sur le ballon, comme prévu, et combinent bien dans les petits espaces. Mais malheureusement, les bons enchaînements sont réalisés trop loin du but nancéien. Et rapidement, les hommes de Pablo Correa serrent la vis et font déjouer l'OM. Après dix grosses minutes à faire le dos rond, Nancy prend ses aises et lance quelques contres très dangereux. Au quart d'heure de jeu, Maxime Lopez perd bêtement la balle – ça arrive quand on touche autant de ballons et qu'on court autant que lui – et permet à Fait Maouassa d'aller défier Yohann Pelé. Mais sa grosse frappe heurte violemment le poteau. C'est un fait, Nancy est bien plus dangereux que Marseille . Dix minutes plus tard, c'est sur corner que Cabaco alerte le portier marseillais, contraint à sortir une énorme parade réflexe. Refroidis par les flèches nancéiennes, les Marseillais retombent dans leurs travers. L'équipe se coupe en deux et est incapable d'exercer une pression. Le fait de voir Florian Thauvin et Dimitri Payet être obligés de décrocher très bas en dit long. Bref, à la mi-temps, l'OM n'a eu aucune véritable occasion d'ouvrir le score, si ce n'est sur cette bicyclette de Clinton Njie contrée de la main par Julien Cétout Au retour des vestiaires, l'OM revient avec d'autres intentions. Bien décidés à retrouver la domination du tout début de match, les Marseillais sont bien plus dynamiques dans les transmissions. Le nombre de touches de balle par joueur est diminué et celui de solutions offertes au porteur du ballon est augmenté. L'entrée de Rémy Cabella en position de faux numéro 9 à la place de Clinton Njie est bénéfique, car la qualité de ses appels se révèle très utile. Et Florian Thauvin monte de plus en plus en puissance, tranchant balle au pied. Peu après l'heure de jeu, c'est lui qui fracasse le poteau dans un angle très fermé côté gauche. En face, les Nancéiens ont un peu plus de mal même s'ils se créent quelques opportunités, notamment sur coups de pied arrêtés. Malheureusement, Marseille avait besoin de plus de 45 minutes pour faire sauter le verrou de Pablo Correa . Frustrés, agacés par quelques décisions arbitrales parfois litigieuses, les Marseillais se montrent trop imprécis dans le dernier geste. Dimitri Payet écrase trop sa frappe, tandis que Rémy Cabella l'envole complètement. Un match nul qui n'arrange pas du tout les Marseillais dans leur chasse à la cinquième place.