Marseille a fait le plus dur

Grâce à une réussite maximale, des décisions arbitrales litigieuses en leur faveur et un Vélodrome en fusion, les Marseillais sont prêts à partir à Salzbourg avec un solide avantage.

Agressifs d'entrée

Puis capables de faire le dos rond

Marseille (4-2-3-1) : Pelé - Sarr, Rami, Gustavo, Amavi - Lopez (Njie, 60e), Sanson - Thauvin, Payet, Ocampos (Zambo, 51e) - Mitroglou (Germain, 81e)



Salzbourg (4-3-1-2) : Walke - Lainer, Ramalho, Ćaleta-Car, Ulmer - Haidara (Yabo, 81e), Samassekou, Berisha - Wolf (Schlager, 68e) - Hwang (Gulbrandsen, 60e), Dabbur



C'est clair et net, le Stade Vélodrome donne des ailes. Plus que le Red Bull. Parce que si l'OM s'en est sorti ce jeudi soir avec une victoire 2-0, c'est certes grâce à une réussite extraordinaire – beaucoup de décisions arbitrales en faveur des Marseillais, un poteau de Gulbrandsen et quasiment 100% d'occasions converties pour l'OM –, mais aussi grâce à cette atmosphère dingue dans l'enceinte de l' Olympique de Marseille . Une ambiance de feu, qui galvanise les Marseillais en début de match. Une ambiance de feu qui les pousse à mettre une intensité folle, quitte à se cramer un peu vite. Mais du coup, une ambiance de feu qui leur permet de tenir bon dans les moments de tempête. C'était le dernier match au Vélodrome de la campagne européenne, et les supporters ont mis la forme pour cette demi-finale aller.D'entrée de match, les Marseillais partent très fort. Grâce à un bloc haut et à un pressing intense, les hommes de Rudi Garcia mettent la pression dans le camp autrichien. Grâce à un Bouna Sarr plein de grandes enjambées et un Dimitri Payet inspiré, l'OM bouffe ses adversaires à l'énergie. Si bien que les Marseillais arrivent constamment en premier sur le ballon, provoquant un nombre incroyable de fautes. Sur les nombreux coups francs, Marseille se montre à chaque fois dangereux en première mi-temps. Sur le premier, Kostas Mitroglou est légèrement hors jeu lorsqu'il arme sa frappe du droit.Sur le dernier, Florian Thauvin est seul au second poteau pour la reprendre de la tête... puis de sa main préférée, la gauche. L'arbitre ne dit rien, le but est validé, et le Vélodrome explose. Marseille continue de pousser lors des cinq minutes suivantes et finit fatalement par baisser le rythme. Après vingt minutes à grosse intensité, l'OM a besoin de souffler. Les Autrichiens en profitent pour se rapprocher du but, et leurs qualités de dribbles font mal. À la demi-heure de jeu, Stefan Lainer s'offre un beau numéro avant de frapper et solliciter Yohann Pelé, qui se couche bien. L' Olympique de Marseille traverse un temps faible, mais le gère bien. Les Marseillais laissent passer l'orage et se permettent de reprendre le contrôle en fin de première mi-temps.Dès le retour des vestiaires, les joueurs de Salzbourg reviennent avec de grosses intentions. Les Autrichiens bougent les Marseillais, complètement muselés dans la relance. En plus, Yohann Pelé commence à faire n'importe quoi. Il enchaîne les relances hasardeuses et est auteur d'une sortie kamikaze où il semble faire faute sur Hwang. Non sifflée. Pas rassurée par son gardien, la défense marseillaise tremble de plus en plus. Maxime Lopez fait faute dans la surface sur Lainer. Non sifflée. Mais Yohann Pelé se rattrape de son manque de sérénité en sortant le gros arrêt qu'il faut au bon moment. Face à Wolf, il claque parfaitement la balle en corner.Dans la foulée, Marseille reprend du poil de la bête. C'est l'heure pour Clinton Njie d'entrer en jeu et de faire la différence à lui tout seul. Trois minutes après son entrée sur le terrain, il sort un contrôle de la poitrine de dingue, trouve parfaitement Payet dans la profondeur, et il est encore à la conclusion pour offrir le but du break à l'OM (2-0, 63). Un but inespéré tant l'OM est malmené. Mais apparemment, le destin a choisi son camp et décide de donner un coup de pouce à l'OM. Alors qu'il vient d'entrer en jeu, Gulbrandsen se retrouve seul devant Pelé sur un centre et allume le poteau sur une puissante reprise de volée. Le gardien olympien était complètement battu... Marseille tient finalement la corde jusqu'au bout. La moitié du travail est faite pour ces demi-finales. Viamichelin dit qu'il y a 316 kilomètres entre Marseille et Lyon . Il y a en fait bien moins que cela.