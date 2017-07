Marseille remercie Saint Germain

Emmenés par un Valère Germain incroyable et auteur d'un triplé mais plombés par un manque de rigueur défensive, les Marseillais s'imposent face à Ostende (4-2) au terme d'un match qui laissera à Rudi Garcia un goût d'inachevé.

Marseille 4-2 Ostende

Par Swann Borsellino

Comme Romain Bardet, il est né en 1990. Comme Romain Bardet, tout le Vélodrome l'attendait. Comme Romain Bardet, il a plus de talent que de charisme. Contrairement à Romain Bardet, Valère Germain n'a mis que deux minutes à faire comprendre à Marseille qu'il était bien l'homme de la situation. Déjà à son aise en matchs amicaux, le nouvel attaquant de l' Olympique de Marseille décroche et trouve Florian Thauvin en une touche de balle. La suite, c'est un déplacement intelligent qui l'amène vers le premier poteau, un bon centre du pied droit de la part du gaucher et le premier but en match officiel du fils de Bruno , d'une frappe croisée dans le petit filet d'un Proto pantois. Oui, cet OM-là est capable de ça. D'actions en une touche de balle faites de déplacements intelligents et de maîtrise technique. Oui, Valère Germain , auteur d'un triplé et d'un match diablement intelligent, est une sacrée recrue. Mais cette équipe est encore - logiquement - en rodage, comme en témoignent les nombreux trous d'airs concédés par l'escouade de Rudi Garcia jeudi soir. Un coach qui a du pain sur la planche mais qui décroche une première victoire dans un Vélodrome qui a répondu présent même si nombres de supporters ont dû attendre plusieurs minutes avant de pouvoir pénétrer dans l'enceinte.Si ces malchanceux ont loupé l'ouverture du score de leur nouvelle recrue, ils auraient également dû manquer Patrice Evra . A la ramasse sur un bon appel en profondeur de Rezaeian, le latéral gauche phocéen, dernier défenseur, fait trébucher le Belge et annihile clairement une action de but. Du genre sympa, l'arbitre donne un jaune à tonton Pat' mais fait plaisir aux Belges quelques minutes plus tard. Sur un bon coup franc d'un séduisant Berrier aux airs de Nivet d'outre-Quiévrain, Thauvin bouscule vulgairement un visiteur et concède un pénalty logique. De retour sur ses terres, Steve Mandanda n'est pas encore prophète et doit s'incliner sur la tentative de Siani. Supérieur techniquement, les hommes de Garcia ont cette mauvaise manie de jouer à la baballe et peine d'ailleurs à la conserver. Solide derrière, Adil Rami fait le boulot et permet à ses coéquipiers de relever la tête. Pas en reste, Dimitri Payet profite de sa patte magique et de la science du déplacement de Valère Germain pour trouver son nouveau partenaire, couvert naïvement par le pourtant expérimenté Rozenhal. Et si l'ancien Monégasque bafouille son face à face contre Proto, le portier belge est impuissant sur la frappe de Morgan Sanson qui redonne l'avantage à l'OM avant la pause. Le bon moment.Le bon moment pour mater le joli maillot sans sponsor de l'OM aussi. Mais Marseille ne manque pas que de ça. Prévisibles, les carences défenses défensives phocéennes sont flagrantes. Souvent mal placé et pas toujours aidé par Payet, Patrice Evra oblige souvent Luis Gustavo à faire l'effort de boucher le trou. C'est sur un de ces oublis que Rezaeian se retrouve seul mais envoie sa frappe dans le ciel de Marseille . C'est de cette fébrilité ambiante que profite Musona pour se faufiler dans le dos de la charnière avant de perdre son face à face contre un Mandanda sorti rapidement dans ses pieds. L'OM souffre et la bouffée d'air ne pouvait venir que de lui. Parfaitement servi par Maxime Lopez à l'entrée de la surface, Valère Germain reprend de volée et trompe Proto dans un style très «» qui fera plaisir aux supporters phocéens. Moins plaisant, cette nouvelle erreur défensive sur un ballon en profondeur pour Musona. Trop gentils, Rami et Rolando laissent le Zimbabwéen prendre le dessus. Knowledge, de son prénom, à connaissance du placement hasardeux de Mandanda et dégaine un lob parfait. 3-2, presque logique. Et même sans Thauvin, transparent ce soir et remplacé par Ocampos, Valère Germain continue son show. Une frappe sur la barre, d'abord, puis le coup du chapeau sur un service millimétré de Dimitri Payet . Le break est fait. L'essentiel aussi. Les présentations Germain-Vélodrome également. Il n'y a plus qu'à se mettre sérieusement au boulot.