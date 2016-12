Marseille muselle les Dogues

Après un premier acte très compliqué, Marseille a trouvé les ressources pour sécher des Lillois sans relief. Avec ce succès, l’OM remonte à la sixième place de la Ligue 1.

Marseille 2-0 Lille

Un premier acte bien fade

Marseille sort les crocs

Décidément, ce cru 2016-2017 de la Ligue 1 ne fait preuve d’aucune logique. Monaco effraye l’Europe toute entière, mais n’est que deuxième du championnat. Paris squatte le podium en vivant sa pire crise post-QSI. Et entre ces invraisemblances, on retrouve Marseille . La formation olympienne traîne son spleen depuis des mois, enchaînant les mauvaises performances et les éliminations piteuses en Coupe. Pourtant, en ce dimanche 18 décembre, l’OM pointe à la sixième place du classement. Un miracle qui se produit bien avant Noël et ses probables cadeaux du mercato. Bref, l’avenir marseillais sera peut-être plus radieux que ce que l’on pensait.Ce Marseille Lille , c’est un peu le match de Rudi Garcia . L’entraîneur de l’OM retrouve le club qui a fait de lui un bonhomme, un vrai technicien. Et en cette entame de match, son ancienne formation n’a pas le temps de niaiser. Dès la première minute, Sankharé fait passer un frisson dans le Vélodrome, mais son coup de boule manque de précision (1). Le LOSC impose un pressing intense au bloc marseillais. Sur les côtés, Sliti et Lopes profitent du moindre espace pour lâcher un coup de rein. Heureusement pour Marseille , les deux bougres enchaînent les erreurs techniques et les centres au troisième poteau (13, 15).Après un premier quart d’heure délicat, les Olympiens revendiquent enfin leur droit au but. Thauvin et le gamin Lopez se démènent sur le front de l’attaque. L’intention est louable, mais le manque de spontanéité de Gomis et de Njie empêche les offensives d’aboutir. Et comme d’habitude, en Ligue 1, les deux formations décident de s’offrir un. Le rythme retombe brusquement, et les vingt-deux acteurs finissent la première période en ronronnant. Thauvin trouve même le temps de proposer son maillot à Béria.De retour sur le terrain, Lille reprend le monopole du ballon. Le schéma de la première période semble se répéter, à une exception près. Cette fois-ci, la possession lilloise est marquée par le sceau de la nonchalance. Ça joue à la baballe, et les Dogues oublient que les Marseillais sont revenus avec les crocs. Et la panthère Gomis se charge de leur rappeler. Sur un bon centre de Lopez, Bafé déchire les filets d’Enyeama (56). Le Vélodrome rugit de nouveau, et Thauvin décide de se joindre à la meute. À l’entrée de la surface de réparation, Flotov dégaine son combo crochet extérieur/enroulé du gauche. La splendide frappe termine sa course dans la lucarne d'Enyeama (2-0, 61). En cinq minutes, l’OM vient d’achever le. Déboussolés, les Nordistes savent qu’ils ne peuvent plus échapper à leur dixième défaite en championnat. La fin de match n’apporte rien de neuf, si ce n’est l’entrée de Lassana Diarra . Sa dernière du côté de la Canebière ? Aujourd'hui, cette perspective effraie un peu moins les supporters de l'OM qu'il y a quelques semaines.