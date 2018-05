Marseille l’infatigable

Contre Guingamp, l’OM va disputer ce vendredi le soixantième match de sa saison. Rien que ça. Mais pour l’instant, malgré leur parcours européen, les Marseillais serrent les dents et tiennent le coup physiquement.

876

Guingamp Marseille Ligue 1 Diffusion sur

L’équipe qui a le plus joué cette saison en Europe

Rudi la science

Dernière ligne droite

Par Kevin Charnay

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Tout simplement bluffant. Menés 1-0 comme souvent cette saison, les Marseillais viennent de s’imposer grâce à un but dans le dernier quart d’heure contre l’ OGC Nice . Trois jours après une demi-finale de Coupe d’Europe riche en émotions qui s’est conclue dans les dernières minutes de la prolongation, Marseille a dominé son adversaire techniquement, mais aussi physiquement grâce à un pressing tout-terrain. Aujourd’hui, il reste trois matchs à l’ Olympique de Marseille pour conclure la saison en beauté. Au bout de l’effort. «, estime Didier Bouillot, préparateur physique à Valenciennes » Jusqu’à maintenant, les Marseillais semblent increvables. Guingamp , l’OM va disputer le soixantième match d’une saison qui a commencé au mois de juillet. Plus que n’importe quelle autre équipe en Europe. Pourtant, les Marseillais tiennent bon. Que ce soient les joueurs qui étaient déjà là l’année dernière ou les recrues estivales, aucun ne sort d’une saison marathon. Pour la plupart d’entre eux, c’est même la première. «» , assure Didier Bouillot.Le préparateur physique prend l’exemple de Florian Thauvin , 51 matchs dans les pattes cette saison, qu’il a connu à Bastia . «» Constamment tenus sous pression, que ce soit en Coupe d’Europe ou en Ligue 1, les Marseillais ont déjà fait preuve de cette force mentale à maintes reprises cette saison. Rudi Garcia n’est pas étranger au succès physique de son équipe. Tout au long de l’année, l’entraîneur marseillais s’est essayé à un turn-over malin et parfaitement dosé. Rarement la même équipe a été aligné deux fois d’affilée. Avec un ou deux changements à chaque rencontre, Rudi Garcia est parvenu à faire souffler ses hommes, sans déséquilibrer son équipe. Ainsi, hormis les trois monstres Thauvin, Rami et Gustavo qui ne sont jamais sortis du onze hors blessure ou suspension, les temps de jeu sont très équilibrés. Dès que Mitroglou est revenu de blessure, il a joué autant que Germain. Dimitri Payet Lucas Ocampos et Morgan Sanson ont tous joué environ 3 500 minutes cette saison. Au milieu, Maxime Lopez et Zambo Anguissa tournent à 3 000 minutes chacun pour jouer aux côtés de Gustavo. Et les postes de latéraux ont été partagés de manière équitable entre Hiroki Sakai Bouna Sarr et Jordan Amavi Un moyen malin d’éviter les pépins physiques. Même si l’infirmerie marseillaise a eu un peu de travail cette saison, ce n’est pas grand-chose, compte tenu du nombre répété de matchs à haute intensité disputés par l’OM. «» , assure Didier Bouillot.Mais au-delà d’éviter les blessures, en intégrant tout son groupe dans la rotation, Rudi Garcia permet à tous ses joueurs d’être au top physiquement et de répondre présent à chaque fois. Contre Nice, même Grégory Sertic, qui ne joue quasiment jamais, a parfaitement tenu la baraque. «» , explique Bouillot.Guingamp, Atlético de Madrid, Amiens. Voici les trois derniers matchs pendant lesquels Rudi Garcia va devoir faire les bons choix d’hommes pour garder de l’intensité physique. Trois rencontres pour serrer les dents et transformer l’essai. Et pour être encore plus bluffant.