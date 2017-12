Marseille joue-t-il vraiment le titre ?

Ce dimanche soir, l'OM reçoit des Stéphanois mal en point et espère bien empocher trois points pour suivre le rythme de Lyon et Monaco. Et pourquoi pas pour rêver et regarder encore plus haut ?

Les pieds sur Terre

Par Kevin Charnay

Peut-on dire que Marseille joue le titre ? Les plus cyniques se contenteront de répondre sèchement «» , et il serait difficile de leur donner tort. Mais comme l’explique René Descartes dans son, il faut explorer toutes les pistes et répondre à toutes les questions avec rigueur pour atteindre la vérité. Les faits, c’est qu’à presque mi-parcours, après seize journées de championnat, l’ Olympique de Marseille a autant de points que le deuxième du championnat et ne compte finalement que neuf points de retard sur le Paris Saint-Germain. Un beau trou, mais rien d’irrattrapable dans l’absolu. En Angleterre Manchester United est à huit points de Manchester City , et personne ne l'exclut de la course au titre. En Espagne , le Real compte également huit longueurs de retard sur le Barça , et personne ne l'exclut de la course au titre. Sauf qu’en France , l’équipe qui trône en tête est considérée dès la ligne de départ comme intouchable, quoi qu’il arrive. Et elle l’est.» Un miracle. Voilà la seule solution pour que l’OM lutte pour le titre cette saison selon le mesuré Rolland Courbis . Pourtant, il y a un peu plus d’un an, quand Frank McCourt reprend le club, les ambitions qu’il affiche sont claires. «(...)» , déclare l’homme d’affaires américain. Bon, depuis, McCourt a bien compris qu’il avait parlé un peu trop vite et a fait son mea culpa dansen expliquant qu’il aurait dû «» . «» , tranche Courbis.Pour un autre observateur avisé de l’OM à la voix rocailleuse, René Malleville, l’âme du supporter le rend un brin plus optimiste. S’il concède qu’en «» , il assure que le projet McCourt consiste à concurrencer le PSG dans trois ans. «» En tout cas, tous deux s’accordent à dire que l’OM ne peut pour l’instant même pas imaginer faire de l’ombre au gigantesque PSG . Du moins en championnat. «, juge Coach Courbis.René Malleville, quant à lui, se fout complètement de la Coupe de France et rêve d’Europe. «» , explique-t-il fermement. Mais ce qui le fait vraiment rêver, c’est la grande Coupe d’Europe, la Ligue des champions. Car le véritable objectif de l’OM cette saison, c’est bel et bien de terminer sur le podium. «» , exige Malleville. Mais pour atteindre cet objectif, il va falloir tenir le choc face à Lyon et Monaco , car l’un des trois sera forcément perdant.Si les Marseillais comptent le même nombre de points que leurs deux rivaux, l’impression laissée est pour l’instant moins convaincante. «, juge Courbis.» De son côté, René Malleville attend le mercato hivernal de pied ferme et «» . Le Champions Project est à ce prix.