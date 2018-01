Marseille et Monaco dansent sur le même tempo

Dans un match à l'intensité ahurissante, Marseillais et Monégasques se sont rendu coup pour coup. Mais si les deux équipes ont frappé fort, aucune n'est allée au tapis. Pas de vainqueur, donc (2-2). Enfin, si, l'OL.

Un début de folie

Une suite tout aussi réussie

Olympique de Marseille (4-2-3-1) : Mandanda - Sarr, Rami, Rolando, Sakai - Gustavo, Sanson - Thauvin, Payet (c) (Njie, 84e), Ocampos (Anguissa, 49e) - Germain. Entraîneur : Rudi Garcia



AS Monaco (4-2-3-1) : Subašić - Sidibé, Jemerson, Glik, Touré - Tielemans, Fabinho - Baldé, Moutinho, Ghezzal (Lopes, 69e) - Falcao (c). Entraîneur : Leonardo Jardim

À peine treize minutes. C'est le temps cumulé qu'il aura fallu aux Marseillais et aux Monégasques pour planter quatre buts. Deux au bout de sept minutes en première période, puis deux autres après six minutes en seconde. Des débuts à chaque fois fracassants. Pourtant, c'est tout au long du match que les deux équipes se sont données à 100%. Un véritable plaisir pour les yeux. De l'amour footballistique. Presque logique, finalement, que personne ne reparte avec l'étiquette du perdant. Sauf qu'au vrai, ce match nul, aussi beau soit-il, n'arrange personne. Si ce n'est les Lyonnais qui conservent leur seconde place.Deux équipes, un seul objectif : la seconde place. Autant dire que ce dimanche soir, au Vélodrome, seul le vainqueur sortira duavec le sourire aux lèvres. Une affiche excitante, donc. À tel point que les deux formations en oublient même les préliminaires. Après seulement quatre minutes de jeu, Rami ne parvient pas à intercepter une passe de Sidibé, Baldé récupère à l'entrée de la surface, enrhume Rolando et vient tromper Mandanda d'une frappe enroulée. Loin de se laisser abattre, l'OM réagit trois minutes plus tard. Rami perfore le milieu de terrain monégasque, trouve le décalage à droite et vient conclure l'action d'un coup de casque. L'intensité est remarquable, tout le monde donne tout ce qu'il a. Un peu trop, parfois, à l'image de Payet qui, dans une position idéale, catapulte son ballon dans le ciel phocéen. Bref, le plaisir est au rendez-vous, les vingt-deux joueurs régalent, mais pourtant ce sont bien les Lyonnais qui sont toujours dauphins du PSG à la pause.Après un tel début de match, difficile de faire mieux en seconde période. Et pourtant, Marseillais et Monégasques ne mettent cette fois que six minutes pour inscrire chacun un petit pion. Mais dans un ordre différent, cette fois. C'est tout d'abord au tour de Germain de claquer une merveille de tête plongeante pour donner l'avantage aux locaux, avant de voir Fabinho faire valser la défense phocéenne pour remettre les compteurs à égalité. Aussi fou que cela puisse paraître, l'intensité augmente encore d'un cran au fil des minutes, on hésiterait presque à cligner des yeux de peur de rater quelque chose, que ce soit le but refusé illogiquement à Jermerson, la reprise non cadrée de Sanson ou la claquette de Mandanda sur unede Ghezzal. Clairement, le bonheur est sur le pré. Le vainqueur, en revanche, tarde à se montrer. Il ne le fera d'ailleurs pas. Par respect pour le football, sans doute. Car même si ce match nul n'arrange personne, difficile de ne pas se satisfaire d'un tel résultat après une telle rencontre.