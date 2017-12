Marseille et les neuf battus

L'OM avait fait de l'acquisition d'un grand attaquant son fil conducteur du mercato d'été. Après quatre mois de compétition, il semblait que les Phocéens aient fait bonne pioche à tous les postes sauf à celui du buteur. Presque une habitude dans un club où seules les grandes forces de caractère s'imposent devant.







Dans la lignée de Bamogo, Luyindula et Sytchev

« Mitroglou se cache »

Par Nicolas Jucha

Propos de Sonny Anderson recueillis par Nicolas Jucha

» Marseille-Guingamp a vu l'avant-centre grec sortir une nouvelle performance terne. Et le consultant beIN Sport Bruno Cheyrou n'a pas manqué de lui taper dessus. Parce qu'il en fait trop peu actuellement. Et aussi parce qu'il porte les couleurs d'un club plus exigeant qu'ailleurs. Pendant tout l'été, la Canebière a vécu au rythme de la chimère du grand attaquant. Olivier Giroud ? Il a préféré rester remplaçant à Arsenal. Arkadiusz Milik ? Cela n'a pas abouti, et le Polonais continue de dépérir à Naples, son corps ne le laissant pas enchaîner les rencontres.Alors que l'hypothèse d'un Frank McCourt incarnation du Père Noël était encore plausible, Rolland Courbis s'était même enflammé en évoquant Sergio Agüero comme la recrue idéale. Sauf que depuis, entre une inflation du mercato et la confirmation que l'ancien boss desn'était pas le contre-poids du Qatar en Ligue 1, les supporters marseillais ont hérité de Mitroglou. Un honnête buteur passé par Benfica, mais pas forcément la plus-value annoncée par rapport à Bafé Gomis (qui désormais plante à Galatasaray). Pour Sonny Anderson, qui a brillé sous les couleurs phocéennes en 1993-1994, le recrutement du Grec n'était pas une bonne idée à la base. «» Et un joueur physique qui a débarqué blessé : «Ce qu'il y a de pire pour un avant-centre, et ce que l'OM vit avec ses deux buteurs, Valère Germain étant lui aussi dans le dur après des débuts fracassants en barrages de Ligue Europa. «, reprend le Brésilien.» Et aussi d'un temps de jeu que Rudi Garcia accorde pour le moment à son concurrent grec, alors que le consultant de beIN pense l'ancien Monégasque «» .Mais pour le moment, le fils de Bruno est plus enclin à entrer dans la caste de Bamogo, Luyindula et Sytchev, promesses initiales qui se sont brisées sur les exigences du Vélodrome. À son époque, Sonny Anderson se souvient avoir eu une certaine dose de chance : «À l'inverse, cette pression écrase Mitroglou, actuellement en panne d'estime de soi. «» Pour Anderson, c'est la statistique des ballons touchés par le Grec qui est la plus accablante : «» Dans la liste des dernières idoles du Vélodrome au poste d'attaquant, on retrouve essentiellement des guerriers comme Didier Drogba , André-Pierre Gignac, Mamadou Niang ou Bafé Gomis. «» , ajoute l'ancien Lyonnais.À Mitroglou de ranger au placard son regard de victime pour montrer les dents et forcer son destin. Pour lui comme pour Germain, Sonny Anderson estime que la patience sera de courte durée, comme la fenêtre de tir pour se relancer. «» Et l'OM se cherchera ailleurs son « grand attaquant » , quitte à casser quelques numéros neuf de plus.