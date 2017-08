Marseille écrabouille Domzale

Après les échecs de Nice et Bordeaux, Marseille ne devait pas se louper contre Domzale pour éviter un zéro pointé français dans ces barrages européens. Mission accomplie. À l’expérience, l’OM a tranquillement croqué des Slovènes courageux, notamment grâce à un nouveau doublé de Germain, et donc assuré sa place en Ligue Europa. Seul bémol, la sortie sur blessure de Rami, touché à la clavicule.



Un OM version Diesel, un Vélodrome version C1

FloTov molotov

On joue la vingt-huitième minute d’un match animé lorsque le ballon arrive dans les pieds de Maxime Lopez côté gauche. Le temps pour le minot marseillais d’envoyer une galette dans la surface de Domzale , où rôde un Valère Germain décidément à l’aise au Vélodrome en Europa League. D’une tête intelligemment piquée, l’ancien Monégasque débloque la situation en surgissant aux six mètres (1-0). Déjà en feu, le Vélodrome chavire. Pourtant, de son côté l’attaquant marseillais ne célèbre pas son quatrième pion de l’année en quatre matchs de C3, convaincu d’être hors-jeu. La faute à Lucas Ocampos qui aurait dévié le ballon, et donc rendu illicite la position de Valère. Un ralenti plus tard, c’est tout le Vél’ qui respire alors que l’arbitre a déjà accordé le but. Bousculé, malmené et privé de ballon : l’OM prend l’avantage grâce à son valeureux Germain.La soirée a pourtant mal débuté pour les hommes de Garcia, privés de Njie et Payet au coup d’envoi. Sur le terrain, ça ne démarre pas beaucoup mieux avec un gros tacle sur Sanson qui donne le ton d’entrée : les Slovènes ne sont pas venus là pour déconner. D’ailleurs, comme au match aller, c’est bien Domzale qui prend vite le contrôle du ballon et inquiète l’OM, notamment par quelques combinaisons bien senties sur corner. En face, les Marseillais abusent de longs ballons pour trouver Germain, Thauvin ou Ocampos dans la profondeur : sans succès. Dans un Vélodrome des grands soirs, l’OM pique en contre mais court après le balle. Tout sauf maitrisé, le match manque de peu de basculer à la vingt-cinquième minute. Blessé à la clavicule sur un gros tacle du futur caennais Jan Repas , Rami tente de reprendre le match avant de se saisir du ballon dans les mains pour sortir du terrain. Un geste sanctionné d’un jaune par l’arbitre israélien, mais surtout d’un très bon coup-franc expédié sur le poteau par Balkovec. Mandanda, aux fraises sur ce coup, peut souffler. Domzale vient alors de laisser passer sa chance, puisque c’est dans la foulée que Germain délivre le Vélodrome. Marseille gère ensuite sa fin de mi-temps, face à des Slovènes assommés. Seuls Thauvin, Ocampos et Germain tourmentent la défense de Domzale , qui s’en remet à un Milic de gala sur un plat du pied à bout portant de Germain juste avant la pause. Quelques secondes plus tard, c’est Morgan Sanson qui négocie très mal un deux contre un, juste avant que l’arbitre ne renvoie tout le monde aux vestiaires.De retour sur la pelouse, les cadres marseillais font parler l’expérience et endorment Domzale . Le pied sur le ballon, l’OM fatigue, tourne, renverse et pique en profondeur. Si sur la première accélération de Thauvin à la 52, Milic écœure encore Germain en stoppant sa tête d’une main, la nouvelle tentative du marseillais à la cinquante-cinquième fait mouche. Encore une fois idéalement servi par Thauvin, dont le festival sur l’action suffira à justifier son appel en Bleu, Germain gratifie le Vélodrome d’un contrôle orienté crocheté parfait avant de déposer son plat du pied dans le but. Parfait. La machine OM est lancée. Même Lucas Ocampos confirme son bon début de saison en plaçant un pétard juste à côté de la lucarne de Milic. Marseille s’amuse, se ballade et Rudi Garcia décide donc de faire souffler le métronome marseillais Maxime Lopez , remplacé par le guerrier Zambo. Sur son côté droit, Thauvin fête sa convocation en Bleu en enrhumant systématiquement son vis-à-vis, mais récolte un jaune mérité pour une simulation. Dommage. Face au peu de suspense restant, la fin de match se limite à quelques escarmouches de part et d’autres, jusque l’entrée de Doria à la place d’Ocampos via laquelle Garcia montre clairement son intention de gérer la fin de la partie. Oui mais voilà, Thauvin est en feu. Alors à la 85, le Marseillais décale Germain qui lui rend la pareille d’un centre léché. Esseulé aux six mètres, Thauvin expédie la sphère dans le petit filet d’un retourné approximatif du droit. Bousculé en première période, Marseille a mis la manière en seconde pour rouler sur Domzale , et a presque convaincu dans le jeu avant le choc de dimanche à Louis II.